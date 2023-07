Kỳ bí loại nấm như quả trứng đen, tiền triệu vẫn không bán

Loại nấm Wulingshen, hay còn được gọi là nhân sâm Wuling, là một loại nấm đặc biệt và quý hiếm được tìm thấy ở phía nam Trung Quốc. Loại nấm đặc biệt này thường mọc trong các tổ mối bỏ đi và có giá trị dinh dưỡng cũng như kinh tế rất cao. Nấm Wulingshen có hình dạng giống quả trứng và có màu đen nên còn được ví như “hắc nhân sâm Wuling”. Sau khi phơi khô, loại nấm này có giá 280 tệ/lạng (tương đương 1 triệu VNĐ/lạng). Tuy nhiên, những người đào được loại nấm này thường không muốn bán vì những lí do sau. Wulingshen là loài nấm quý hiếm và khó trồng: Nấm Wulingshen sinh trưởng trong môi trường đặc biệt và chỉ phát triển ở nhiệt độ từ 22 - 28 độ Celsius và độ cao từ 600m - 1.000m so với mực nước biển. Nồng độ carbon dioxide trong môi trường cũng phải cao để nấm có thể nảy mầm. Do những yêu cầu khắt khe này, trồng Wulingshen trở nên rất khó khăn và nấm này trở nên rất quý hiếm. Giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao: Wulingshen có giá trị dinh dưỡng rất cao và được coi là một trong những loại thảo dược quý hiếm của Trung Quốc. Nấm này chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất như canxi, sắt và có tác dụng dưỡng tim, bổ khí, chống lão hóa. Vì giá trị dược liệu của nó, nhiều người đào được Wulingshen sẽ giữ lại để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Tình trạng khan hiếm: Sự hình thành của nấm Wulingshen là một sự tình cờ và khả năng sinh trưởng của nó rất thấp, chỉ khoảng dưới 1%. Vì vậy, loại nấm này ngày càng trở nên khan hiếm. Việc nhiều người đổ xô đi tìm kiếm đã dẫn đến tình trạng tận diệt và khó có thể tìm thấy số lượng lớn như trước đây. >>>Mời quý độc giả xem video: Kỳ lạ cây đơn độc mọc trên đảo muối giữa Biển Chết.

