Kinh ngạc với những con vật trông giống hệt giun nhưng lại là ếch

Ếch giun đảo Koh Tao (Ichthyophis kohtaoensis) dài 33 cm, được ghi nhận tại nhiều sinh cảnh khác nhau ở Đông Nam Á. Thuộc nhóm ếch giun có sọc vàng đặc trng, loài này đẻ trứng trên cạn nhưng ấu trùng lại sống trong nước, thở bằng mang. Con mẹ cuộn tròn quanh trứng để bảo vệ. Ếch giun Naraya (Uraeotyphlus narayani) dài 19-24 cm, là loài đặc hữu cùa vùng Tây Ghat của Ấn Độ. Loài này và các họ hàng có xúc tu ở phía dưới mũi để hỗ trợ cho việc kiếm ăn.Ếch giun Congo (Herpele squalostoma) dài 65 cm, phân bố ở Tây và Trung Phi. Loài này thuộc nhóm ếch giun có trứng nở và phát triển trong cơ thể con cái, khi sinh ra có hình dạng giống cá thể trưởng thành thu nhỏ. Ếch giun mảnh (Dermophis parviceps) dài 22 cm, hiện diện tại những vùng rừng ẩm ướt của Trung và Nam Mỹ. Như nhiều loài ếch giun khác, ban ngoài chúng trú ẩn trong lòng đất, đêm đến mới ra ngoài kiếm ăn. Ếch giun đồi Taita (Boulengerula taitanus) dài 35 cm, là loài đặc hữu của vùng đồi Taita, phía Đông Nam Kenya. Chúng thuộc nhóm ếch giun có tập tính nuôi con kỳ lạ: Khi con non mới nở, con mẹ phát triển một lớp da dày và bổ dưỡng để con non ăn. Ếch giun vòng (Siphonops annulatus) dài 28-45 cm, được ghi nhận tại các sinh cảnh đa dạng ở phía Bắc của Nam Mỹ. Đây là một trong số ít loài ếch giun có tuyến nọc độc ở miệng. Con non cũng có tập tính ăn da mẹ. Ếch giun Thompson (Caecilia thompsoni) dài 1,5 mét, là loài đặc hữu của Colombia. Là loài ếch giun lớn nhất thế giới, cá thể trưởng thành của chúng có thể nặng tới 1 kg. Ếch giun Bassle r(Oscaecilia bassleri) dài 60 cm, được ghi nhận ở các sườn núi thấp của rừng Amazon và phía Tây lưu vực sông Amazon thuộc Ecuador và Peru. Ngoài rừng rậm, chúng cư trú cả ở khu vực canh tác của con người như đồn điền, vườn nông thôn. Ếch giun Sao Tome (Schistometopum thomense) dài 30 cm, là đặc hữu ở đảo Sao Tome và Ilhéu das Rolas, vùng biển xích đạo phía Tây châu Phi. Loài ếch giun màu vàng tươi này hiện diện ở tất cả các sinh cảnh có đủ độ ẩm cần thiết tại khu vực phân bố. Ếch giun Cayenne (Typhlonectes compressicauda) dài 30-55 cm, được tìm thấy ở vùng Amazon thuộc Brazil, Peru, Colombia, Guyana và Guiana thuộc Pháp. Đây là loài thủy sinh, cư trú ở ở các sông và đầm lầy. Đôi khi người ta thấy chúng được nuôi trong các bể cảnh. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

