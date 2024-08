Kinh ngạc vật dụng phổ biến ban đầu được phát minh cho quân đội

1. Internet: Phát minh này ban đầu được phát triển bởi Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng (DARPA) của Mỹ vào những năm 1960 với tên gọi ARPANET. Ngày nay, Internet là một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại, kết nối hàng tỷ người và thiết bị trên toàn thế giới. (Ảnh: Defense Media Network) 2. GPS (Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu): Được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Mỹ vào những năm 1970 để cung cấp khả năng định vị chính xác cho quân đội. GPS hiện nay được sử dụng rộng rãi trong điện thoại di động, ô tô, và các thiết bị định vị khác, giúp người dùng xác định vị trí và chỉ đường.(Ảnh: Electronics) 3. Microwave Oven (Lò Vi Sóng): Phát minh bởi Percy Spencer trong khi làm việc cho Công ty Raytheon vào những năm 1940, lò vi sóng ban đầu được dùng để làm nóng thức ăn nhanh chóng cho quân đội. Lò vi sóng đã trở thành một thiết bị gia dụng phổ biến trong các gia đình và văn phòng, giúp nấu ăn và làm nóng thực phẩm một cách nhanh chóng và tiện lợi.(Ảnh: Knowledge Zone) 4. Duct Tape (Băng Dính): Phát minh trong Thế chiến II để làm kín các hộp đạn và ngăn nước thấm vào. Băng dính ngày nay được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau từ sửa chữa nhà cửa, làm thủ công đến các dự án DIY.(Ảnh: tesa) 5. Penicillin (Kháng Sinh): Mặc dù được Alexander Fleming phát hiện vào năm 1928, penicillin được sản xuất đại trà và sử dụng rộng rãi trong quân đội vào Thế chiến II để điều trị các nhiễm trùng. Penicillin và các kháng sinh khác đã cứu sống hàng triệu người và trở thành một phần quan trọng của y học hiện đại. 6. Jet Engine (Động Cơ Phản Lực): Phát triển trong những năm 1930 và 1940 bởi các kỹ sư Đức và Anh, động cơ phản lực ban đầu được sử dụng trong các máy bay chiến đấu. Động cơ phản lực hiện nay là cơ sở cho ngành hàng không dân dụng, giúp vận chuyển hàng triệu hành khách trên khắp thế giới.(Ảnh: Boldmethod) 7. Canned Food (Thực Phẩm Đóng Hộp): Được phát minh bởi Nicolas Appert vào đầu thế kỷ 19 để cung cấp thực phẩm lâu dài cho quân đội Napoleon. Thực phẩm đóng hộp đã trở thành một phần quan trọng của ngành công nghiệp thực phẩm, cung cấp các bữa ăn tiện lợi và lâu dài cho người tiêu dùng.(Ảnh: The New York Times) 8. Night Vision (Thiết Bị Nhìn Đêm): Phát triển trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh để giúp binh lính nhìn thấy trong bóng tối. Thiết bị nhìn đêm hiện nay được sử dụng trong an ninh, săn bắn, và các hoạt động ngoài trời.(Ảnh: AF.mil) Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình “phát minh thời hiện đại” trong kho báu 20.000 tuổi.

