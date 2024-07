Phát minh bị cho là dính líu tới 'ma quỷ', bất ngờ nhất số 1

1. Điện thoại: Khi mới ra đời, phát minh này bị nhiều người sợ hãi. Ở Thụy Điển, điện thoại còn bị coi là công cụ của ma quỷ, có thể dẫn linh hồn ma quỷ đến thế giới loài người. (Ảnh: khangluxury) 2. Dĩa: Dù phổ biến trong bàn ăn quốc tế ngày nay, dĩa từng bị xem là xúc phạm thần linh khi xuất hiện lần đầu ở Hy Lạp và sau đó ở Trung Đông. Người dùng dĩa bị coi là sẽ bị Thượng Đế trừng phạt. (Ảnh: picclick) 3. Nhạc cụ: Người theo đạo Hồi cho rằng nhạc cụ do quỷ Satan chế tạo ra do ghen tị với giọng ca của David trong Kinh thánh, và chúng bị xem là xấu xa, gây bệnh và làm chậm tiến trình tâm linh, đạo đức. (Ảnh: internetgardener) 4. Xúc xắc: Ở thời Trung Cổ, nhiều nhà truyền giáo tin rằng xúc xắc do ma quỷ tạo ra và biểu tượng của sự sa ngã. (Ảnh: Wikipedia) 5. Bóng đá: Nhà truyền giáo Nigeria Evang Funmilayo Adebayo từng cho rằng bóng đá là hình thức thờ ngẫu tượng của quỷ Satan, khuyến khích hành vi vô đạo đức, bạo lực và cờ bạc. (ẢNH: Britannica) 6. Nhà hát: Vào thế kỷ 17, nhà hát bị xem là phát minh tội lỗi của quỷ sứ, nơi các diễn viên, biên kịch bị coi là thành phần thấp kém trong xã hội và các vở diễn là hoạt động thờ phụng ma quỷ. (Ảnh: LOUIS Pressbooks) 7. Thuốc lá: Thời xưa, thuốc lá bị xem là do ma quỷ xui khiến con người hút, khiến họ nghiện và không thể từ bỏ được. (Ảnh: myhealthyair). Mời quý độc giả xem thêm video: Những câu chuyện "ma ám" về “ngôi rừng bị nguyền rủa” ở Nhật Bản.

1. Điện thoại: Khi mới ra đời, phát minh này bị nhiều người sợ hãi. Ở Thụy Điển, điện thoại còn bị coi là công cụ của ma quỷ, có thể dẫn linh hồn ma quỷ đến thế giới loài người. (Ảnh: khangluxury) 2. Dĩa: Dù phổ biến trong bàn ăn quốc tế ngày nay, dĩa từng bị xem là xúc phạm thần linh khi xuất hiện lần đầu ở Hy Lạp và sau đó ở Trung Đông. Người dùng dĩa bị coi là sẽ bị Thượng Đế trừng phạt. (Ảnh: picclick) 3. Nhạc cụ: Người theo đạo Hồi cho rằng nhạc cụ do quỷ Satan chế tạo ra do ghen tị với giọng ca của David trong Kinh thánh, và chúng bị xem là xấu xa, gây bệnh và làm chậm tiến trình tâm linh, đạo đức. (Ảnh: internetgardener) 4. Xúc xắc: Ở thời Trung Cổ, nhiều nhà truyền giáo tin rằng xúc xắc do ma quỷ tạo ra và biểu tượng của sự sa ngã. (Ảnh: Wikipedia) 5. Bóng đá: Nhà truyền giáo Nigeria Evang Funmilayo Adebayo từng cho rằng bóng đá là hình thức thờ ngẫu tượng của quỷ Satan, khuyến khích hành vi vô đạo đức, bạo lực và cờ bạc. (ẢNH: Britannica) 6. Nhà hát: Vào thế kỷ 17, nhà hát bị xem là phát minh tội lỗi của quỷ sứ, nơi các diễn viên, biên kịch bị coi là thành phần thấp kém trong xã hội và các vở diễn là hoạt động thờ phụng ma quỷ. (Ảnh: LOUIS Pressbooks) 7. Thuốc lá: Thời xưa, thuốc lá bị xem là do ma quỷ xui khiến con người hút, khiến họ nghiện và không thể từ bỏ được. (Ảnh: myhealthyair). Mời quý độc giả xem thêm video: Những câu chuyện "ma ám" về “ngôi rừng bị nguyền rủa” ở Nhật Bản.