Kinh ngạc loạt quái vật huyền thoại đáng sợ nhất mọi thời đại

Theo thần thoại Hy Lạp, Medusa chắc hẳn là con quái vật nổi tiếng nhất. Trước kia, Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc bồng bềnh cực kỳ quyến rũ. Sắc đẹp của Medusa đã thu hút Poseidon. Tuy nhiên vì phạm lỗi, cô đã bị nữ thần Athena biến nàng thành nữ quỷ với một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá, còn mái tóc tuyệt đẹp của Medusa thì thành những con rắn độc. Ngoài khơi Na Uy, dưới đáy đại dương, có một con quái vật khổng lồ được gọi là Kraken. Khi nó thức dậy với một cái bụng trống rỗng, nó sẽ hướng lên mặt biển, mang theo những ngọn sóng hùng mạnh và nuốt chửng bất kỳ con tàu nào không may đi ngang qua. Con quái vật này có một cơ thể dạng phẳng, thường nổi lên khỏi mặt nước, và những cái bướu nhỏ của nó trông giống như các hòn đảo. Nó cũng có hàng chục cánh tay dài, linh hoạt, đôi khi những cánh tay này được thay thế bằng sừng, giúp nó nhấc bổng một con tàu lên cao khỏi mặt nước. Bigfoot là sinh vật này trông như loài lai tạp giữa người và khỉ đột, cao từ 2 đến 3 mét khi đứng thẳng, cơ thể phủ đầy lông và bốc mùi kinh khủng. Giống như cái tên của mình đã mô tả, Bigfoot thường để lại những dấu chân quá khổ khi lang thang trong những khu vực hẻo lánh ở Canada và vùng duyên hải Thái Bình Dương ở Tây Bắc nước Mỹ. Dù có khá ít báo cáo về việc sinh vật này gây thiệt hại (trong đó còn có cả mấy trò giả mạo), thì nỗi sợ cũng từng khiến dân bản địa phải lùng soát chúng khắp nơi. Và họ chẳng tìm ra được gì hết. Quái vật Jersey được cho là đã được một người ở Pine Barrens, miền Nam New Jersey nhìn thấy và bắt đầu có những câu chuyện về nó từ những năm 1800 cho đến đầu thế kỷ 20. Quỷ Jersey được miêu tả là một động vật hai chân có móng vuốt và biết bay. Cánh chúng giống như cánh dơi và cái đầu trông như một con ngựa. Con quái vật Jersey được cho là kẻ đã phá hoại rất nhiều vườn hoa màu với những dấu chân và âm thanh kỳ lạ. Vào đầu những năm 1900, rất nhiều người ở New Jersey và các nước xung quanh tuyên bố là đã tận mắt nhìn thấy con quái vật này kèm theo nhiều bằng chứng về sự hiện diện của nó, đặc biệt là những dấu chân lạ gây sợ hãi cho rất nhiều người. Con thủy quái hồ Loch Ness có lẽ là quái vật bí ẩn nhất, được săn đón nhất ở hiện tại. Suốt 1.500 năm, dân tình đã đồn đại về 1 thứ gì đó kỳ lạ ẩn sâu bên dưới mặt nước lạnh lẽo và tối tăm của của hồ Loch Ness. Quỷ Dover đã được nhìn thấy ba lần khác nhau tại thị trấn Dover, Massachusetts vào ngày 21 và 22 tháng 4/1977. Dựa trên hình dạng của nó, người ta suy đoán rằng sinh vật này có phải là người ngoài hành tinh hay chỉ là kết quả của một số loại thí nghiệm khoa học, ví dụ như khi con người đến từ một hành tinh khác. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

