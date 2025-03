Sự thật đáng kinh ngạc về thiên hà bay nhanh nhất vũ trụ

1. NGC 4569 thuộc Cụm thiên hà Xử Nữ. NGC 4569 là một thành viên của Cụm thiên hà Xử Nữ, một tập hợp gồm hơn 1.300 thiên hà nằm cách Trái Đất khoảng 55 triệu năm ánh sáng. Ảnh: Pinterest. 2. Một trong những thiên hà nhanh nhất từng được phát hiện. Thiên hà này đang di chuyển về phía Trái Đất với tốc độ lên tới 1.500 km/s, điều này khiến quang phổ của nó bị dịch chuyển xanh thay vì đỏ như hầu hết các thiên hà khác. Ảnh: Pinterest. 3. Nó có lõi thiên hà sáng bất thường. NGC 4569 có một nhân thiên hà sáng hơn so với những thiên hà xoắn ốc thông thường, có thể do hoạt động mạnh mẽ của các ngôi sao trẻ và sự phát triển của lỗ đen siêu khối lượng tại trung tâm. Ảnh: Pinterest. 4. Thiên hà này đã mất phần lớn khí hydro của mình. Khi di chuyển qua môi trường liên thiên hà dày đặc trong Cụm Xử Nữ, NGC 4569 đã bị mất một lượng lớn khí hydro, làm giảm khả năng hình thành sao mới. Ảnh: Pinterest. 5. Nó có thể từng là một thiên hà bùng nổ sao. Trước khi mất khí hydro, NGC 4569 có thể đã trải qua một giai đoạn bùng nổ sao mạnh mẽ, khi hàng triệu ngôi sao mới hình thành trong một thời gian ngắn. Ảnh: Pinterest. 6. Nó có một đĩa xoắn ốc đặc biệt. Các cánh tay xoắn ốc của NGC 4569 không rõ nét như ở các thiên hà xoắn ốc khác, có thể do sự tương tác hấp dẫn với các thiên hà lân cận trong Cụm Xử Nữ. Ảnh: Pinterest. 7. Nó có thể chứa một lỗ đen siêu khối lượng. Như nhiều thiên hà xoắn ốc khác, NGC 4569 có khả năng chứa một lỗ đen siêu khối lượng tại trung tâm, nhưng các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để xác định khối lượng chính xác của nó. Ảnh: Pinterest. 8. Nó có thể đang trải qua sự tiến hóa thiên hà nhanh chóng. Do tác động của môi trường trong Cụm Xử Nữ, NGC 4569 đang thay đổi đáng kể, có thể chuyển từ một thiên hà xoắn ốc thành một thiên hà dạng elip trong tương lai. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

