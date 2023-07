Kinh hoàng thảm họa hàng không vì kiểm soát viên nói tiếng... mẹ đẻ

Vào ngày 10/09/1976, hai máy bay chở khách đã va chạm nhau, khiến 176 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn hàng không kinh hoàng tại Croatia. Tai nạn này được coi là một trong những thảm kịch hàng không hi hữu và kinh hoàng nhất trong lịch sử Croatia. Nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa là do lỗi của kiểm soát viên không lưu mang tên Gradimir Tasic. Khi chuyến bay Adria 550 của hãng Inex-Adria Aviopromet bay qua không phận Croatia, Tasic đã cho phép chuyến bay này thay đổi độ cao mà không biết rằng chuyến bay 476 của hãng hàng không British Airways cũng đang tiến tới. Khi phát hiện ra điều này, anh đã cố gắng cảnh báo Adria 550 ngừng thay đổi độ cao, nhưng do hoảng sợ, anh đã sử dụng tiếng "mẹ đẻ" thay vì tiếng Anh. Điều này đã gây hiểu lầm và không thể ngăn chặn được va chạm giữa hai máy bay. Cả hai máy bay đều bị phá hủy hoàn toàn và không có ai sống sót. Đội cứu hộ đã có mặt ngay sau đó, nhưng không thể cứu được bất kỳ ai. Sau cuộc điều tra, Gradimir Tasic được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn, trong khi trung tâm kiểm soát không lưu Zagreb cũng chịu phần trách nhiệm vì sự cố với radar và phân bổ nhân sự không hợp lý. Gradimir Tasic ban đầu phải đối mặt với án tù 20 năm, nhưng do lịch trình làm việc quá căng thẳng và các vấn đề về radar, anh chỉ bị kết án tù 7 năm và sau đó giảm xuống còn 2 năm. Vụ tai nạn này vẫn được coi là thảm hoạ hàng không kinh hoàng nhất trong lịch sử hàng không của Croatia. >>>Mời quý độc giả xem thêm video: Tai nạn hàng không hy hữu khó tin: Máy bay bung nóc giữa trời.

