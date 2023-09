Kinh hoàng "quái vật rắn" dị nhất hành tinh, nghiện cắn người đang ngủ

Rắn Mulga, còn được gọi là rắn nâu vua (tên khoa học: Pseudechis australis), là một loài rắn độc đặc biệt nguy hiểm sống ở nước Úc. Điểm đặc trưng của loài này là khả năng tấn công con người khi họ đang ngủ say, điều này làm cho nó trở thành một trong những "quái vật" rắn độc dị nhất trên hành tinh.Rắn Mulga có khứu giác cực nhạy và hai hốc lõm cảm biến hồng ngoại ở đầu, cho phép chúng nhận biết được các loài động vật máu nóng trong bóng tối, thậm chí cả khi đối tượng đứng yên. Tuy nhiên, chúng cũng nhạy cảm với sự chuyển động. Điều đặc biệt đáng sợ là rắn Mulga tấn công con người khi họ đang ngủ say. Không giống như nhiều loài rắn độc khác thường chủ động tấn công khi cảm thấy đe dọa, Mulga có thể tấn công con người mà không có sự kích thích đặc biệt. Mặc dù không có nọc độc mạnh như một số loài rắn khác ở Úc, nhưng rắn Mulga có lượng nọc độc trong mỗi cú cắn nhiều hơn bất kỳ loài rắn nào khác trên thế giới. Trung bình, mỗi cú cắn của rắn Mulga có thể tiết ra khoảng 150mg nọc độc, gây ra đau đớn, tác động đến tế bào máu, cơ bắp và thần kinh của nạn nhân. Rắn Mulga có phạm vi sống rộng khắp lục địa Úc, trừ các vùng cực nam và cực đông nam. Chúng có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, từ rừng rậm đến sa mạc nóng bỏng. Tính khí của rắn Mulga có thể thay đổi tùy theo khu vực sinh sống. Mulga miền Nam thường nhút nhát và chịu nằm yên một chỗ, trong khi Mulga miền Bắc dễ bị kích động và có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa. Tuy các nhà khoa học không rõ vì sao rắn Mulga lại tấn công con người khi ngủ, họ đề xuất rằng đây có thể là do sự tình cờ trong buổi đi săn chuột đêm hoặc có thể rắn Mulga bị cuốn hút bởi nhiệt độ nóng từ cơ thể người đang ngủ. Sự xuất hiện của loài này thường nằm trong giai đoạn ấm hơn của năm, từ tháng 12 đến tháng 3, và hầu hết các nạn nhân là nam giới. Mời quý độc giả xem thêm video: Lời nguyền chưa lời giải ở nơi 1 mét vuông gặp 5 con rắn độc.

