Kinh hoàng 'quái thú' dài hơn 8 mét ẩn náu trên mái nhà

Một chủ quán cà phê ở Bohol, Philippines, nhận thấy có nhiều tiếng động lạ trên trần nhà và cho rằng có thể là do một con mèo gây ra. Ông không thể ngờ rằng đó là một con trăn khổng lồ đang trú ẩn trên đó. Ảnh trích từ clip Cho đến khi ông bóc các mảng ốp trần ra thì mới phát hiện đó là một con trăn gấm khổng lồ. Người đàn ông sau đó đã gọi đến Sở Cảnh sát chữa cháy cử nhân viên đến giúp đỡ thu bắt con vật. Với kích thước to lớn, con vật liên tục chống cự khiến mọi người phải tiếp tục tháo các mảng ốp trần. Dù vậy nó vẫn dùng đuôi để cuốn vào các thanh gỗ, chống lại việc bị bắt. Khi đã bị công cụ tóm chặt ở phần đầu, con trăn uốn mình lộ ra phần thân thể khổng lồ khiến ai cũng kinh ngạc. Joel Puerin, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cho biết: "Nó to quá. Tôi mừng là nó không chui ra khi tôi đang uống cà phê". Con trăn ước tính dài đến 5 mét và nặng lên đến 35 kg, phải huy động đến 3 người đàn ông mới có thể khống chế nó. Một người khác phải tỳ chân đạp vào vách tường để có thể lôi nó xuống. Sau đó nó được cho lên xe để đưa đến một trung tâm động vật hoang dã địa phương trước khi được thả về tự nhiên. Sự việc đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Một người bình luận nói: "Nếu là tôi, tôi đã ngất ngay khi nhìn thấy nó, nó quá to". Ảnh: Smn Videos Loài trăn gấm rất phổ biến tại các nước Đông Nam Á, ở Bohol - Philippines cũng có hẳn một bảo tàng về trăn và động vật hoang dã. Một con trăn to nhất trong đó được đặt tên là Prony, nó dài hơn 8,5 mét và nặng hơn 270 kg. Ảnh: Bảo tàng Bohol Mời độc giả xem thêm video "Rắn kéo đồng loại vào bụi rậm để ăn thịt"

Một chủ quán cà phê ở Bohol, Philippines, nhận thấy có nhiều tiếng động lạ trên trần nhà và cho rằng có thể là do một con mèo gây ra. Ông không thể ngờ rằng đó là một con trăn khổng lồ đang trú ẩn trên đó. Ảnh trích từ clip Cho đến khi ông bóc các mảng ốp trần ra thì mới phát hiện đó là một con trăn gấm khổng lồ. Người đàn ông sau đó đã gọi đến Sở Cảnh sát chữa cháy cử nhân viên đến giúp đỡ thu bắt con vật. Với kích thước to lớn, con vật liên tục chống cự khiến mọi người phải tiếp tục tháo các mảng ốp trần. Dù vậy nó vẫn dùng đuôi để cuốn vào các thanh gỗ, chống lại việc bị bắt. Khi đã bị công cụ tóm chặt ở phần đầu, con trăn uốn mình lộ ra phần thân thể khổng lồ khiến ai cũng kinh ngạc. Joel Puerin, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cho biết: "Nó to quá. Tôi mừng là nó không chui ra khi tôi đang uống cà phê". Con trăn ước tính dài đến 5 mét và nặng lên đến 35 kg, phải huy động đến 3 người đàn ông mới có thể khống chế nó. Một người khác phải tỳ chân đạp vào vách tường để có thể lôi nó xuống. Sau đó nó được cho lên xe để đưa đến một trung tâm động vật hoang dã địa phương trước khi được thả về tự nhiên. Sự việc đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Một người bình luận nói: "Nếu là tôi, tôi đã ngất ngay khi nhìn thấy nó, nó quá to". Ảnh: Smn Videos Loài trăn gấm rất phổ biến tại các nước Đông Nam Á, ở Bohol - Philippines cũng có hẳn một bảo tàng về trăn và động vật hoang dã. Một con trăn to nhất trong đó được đặt tên là Prony, nó dài hơn 8,5 mét và nặng hơn 270 kg. Ảnh: Bảo tàng Bohol Mời độc giả xem thêm video "Rắn kéo đồng loại vào bụi rậm để ăn thịt"