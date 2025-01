Ngưỡng mộ loạt tuyển thủ Esports thành công nhất làng game Việt

1. Trong danh sách những tuyển thủ Esports thành công nhất làng game Việt, SofM chắc chắn là cái tên phải được nhắc đến đầu tiên. SofM là ngôi sao Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, nổi bật với kỹ năng đi rừng xuất sắc và thành tích Á quân CKTG 2020. (Ảnh: ONE Esports Vietnam) Ngoài Esports, anh đầu tư kinh doanh và có câu chuyện tình yêu đẹp với bạn gái Lily. (Ảnh: Game8) 2. Levi, đội trưởng GAM Esports, ghi dấu ấn với HCV SEA Games 31 và màn trình diễn xuất sắc tại CKTG 2022. (Ảnh: VNG Esports Hub) Anh sở hữu ngoại hình điển trai, trình độ ngoại ngữ tốt và được người hâm mộ quốc tế yêu mến. (Ảnh: Instagram) 3. Lai Bâng, thần đồng Liên Quân Việt, đạt nhiều danh hiệu lớn như vô địch ĐTDV và Á quân AIC 2020. (Ảnh: gamek) Anh còn được ngưỡng mộ với vai trò đội trưởng và có chuyện tình yêu hạnh phúc với bạn gái Trang Six. (Ảnh: Znews) 4. Quang Hải từ “ông vua về nhì” đã vụt sáng với chức vô địch thế giới AIC 2022 cùng đội tuyển V Gaming. (Ảnh: Thể thao & Văn hóa) Anh gây chú ý khi công khai hẹn hò nữ MC Lyly Sury, làm tăng thêm sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ. (Ảnh: gamek) Mời quý độc giả xem thêm video: Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.

