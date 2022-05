Khám phá những vùng đất bất khả xâm phạm kỳ bí nhất Trung Quốc

Núi Côn Lôn đến nay vẫn là một trong những vùng đất bí ẩn nhất Trung Quốc. Có một khu vực nằm trên núi Côn Lôn, thuộc cao nguyên Thanh Tạng, Trung Quốc, nổi tiếng là nơi có đi không có về, có vào không có ra. Nơi đây còn được gọi là "cánh cửa địa ngục", "thung lũng xác chết", người dân địa phương không dám tùy tiện đi vào. Thung lũng này nằm trên núi Côn Lôn, dài 105km, rộng chừng 33km, cao 3.200-4.000m so với mặt biển. Hóa ra, thung lũng này thực sự có ẩn chứa nguy hiểm chết người. Cả một khu vực rộng lớn đều là đá bazan có từ tính mạnh mẽ và tinh thể thạch anh. Cộng hưởng lại, có thể tạo thành "thánh địa sấm sét". Núi Mạc Cao cao khoảng 700 mét đến 750 mét so với mặt nước biển. Bạn sẽ không thấy được bất cứ một cây trúc sào nào ở đây, nhưng lại có trên 30 loài rắn các loại, những loài rắn này tập trung lại với nhau, trong đó còn có rất nhiều loài rắn độc. Nông dân địa phương ở núi Mạc Can nói rằng trên đỉnh núi có một con “xà vương” màu đỏ, còn có người kể lại rất sống động rằng, họ đã từng nhìn thấy con “xà vương” đó. Núi Mạc Can còn được mọi người gọi là “Xà Sơn” (Núi Rắn). Làng Phong Môn nằm ở ngoại ô thành phố Thấm Dương, thuộc địa cấp thị Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Do trải qua hàng trăm năm từ đời Minh – Thanh với những câu chuyện kỳ bí đáng sợ, cánh cổng làng về sau luôn được đóng kín. Nhiều đoàn thám hiểm kể rằng, lúc đi qua địa phận của làng, họ thường nghe thấy những âm thanh và giọng nói kỳ lạ. Nhiều người nói họ cảm thấy choáng váng, uể oải ngay khi bước chân vào vùng đất đáng sợ này. Một số người khác còn cho biết, họ bị một thế lực thần bí nào đó trong ngôi làng dẫn dắt đến một ngôi nhà hoang trống không với chiếc quan tài ở giữa. Trong gần 30 năm kể từ đầu những năm 1960 đến cuối những năm 1980, đã có hơn 200 tàu bị chìm, hơn 1.600 người bị mất tích và chỉ có chưa tới 30 người còn sống sót khi đi qua Hồ PoYang. Theo hồ sơ liên quan từ cục Hàng hải thành phố Cửu Giang và biên niên sử huyện Đô Xương, chỉ riêng trong ngày 8 tháng 3 năm 1985 đã có tới 13 chiếc tàu lần lượt bị đắm, đây là điều hiếm thấy trong lịch sử đắm tàu trên thế giới. Sông Nhị Long là trung tâm của khu bảo tồn thiên nhiên thuộc núi LiuPan, đây là khu vực phong phú động vật và thực vật hoang dã thuộc khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Quang cảnh nơi đây luôn bao phủ bởi lớp sương mù mờ ảo, gió thổi rít từng cơn, thỉnh thoảng kèm theo tiếng bước chân của thú rừng lúc ẩn lúc hiện khiến bạn cảm thấy rùng mình. Cứ 5 giờ chiều là những con báo xuất hiện, đây là khu bảo tồn không có hướng dẫn viên du lịch, vùng đất chỉ dành cho các nhà khoa học thám hiểm hoặc những phượt thủ thích phiêu lưu. Lop Nur hay La Bố Bạc là một nhóm các hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag, phía đông Tân Cương. Năm 1980, nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc Bành Gia Mộc mất tích trong một cuộc khảo sát. 16 năm sau nhà thám hiểm Dư Thuần Thuận cũng gặp nạn tại đây nên khu vực này càng đem lại cho con người cảm giác thần bí. Hồ Lop Nur không cây cối, không sông suối, nhiệt độ lên tới 70 độ C khiến cho không loài chim nào dám bay qua đây. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

