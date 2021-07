10 địa điểm bí ẩn nhất hành tinh nghĩ thôi đã thấy rùng mình

Đồi từ trường, New Brunswick, Canada: Du khách phải rất cẩn thận, nếu lái xe tới chân ngọn đồi, một địa điểm bí ẩn thuộc loại nhất hành tinh này. Lý do bởi ô tô sẽ bị lực từ trường hút lên đỉnh ngọn đồi. Chưa có lời giải thích vì sao khu vực này lại nhiều từ trường. Jatinga, Ấn Độ: Người dân địa phương và du khách cho đến nay vẫn chưa giải thích được hiện tượng chim tự tử hàng loạt tại ngôi làng Jatinga trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Tam giác quỷ Bermuda (Mỹ): Tam giác Bermuda là địa điểm bí ẩn nổi tiếng nhất trên thế giới. Khu vực này rộng khoảng 500.000 dặm vuông. Hơn 20 máy bay và 50 tàu được cho là đã biến mất một cách bí ẩn trong không khí loãng hoặc rơi mà không có lời giải thích ở vùng này. Rừng quanh co (Ba Lan): Đây đúng là một trong những địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới, với hàng trăm cây thông kỳ dị. Chúng phát triển với phần gốc uốn cong gần 90 độ và khoa học chưa tìm được nguyên nhân. Cửa địa ngục (Turkmenistan): Một miệng núi lửa hừng hực mở ra trên sa mạc phía bắc Turkmenistan biến nơi đây thành địa điểm bí ẩn. Nơi này được gọi là cửa xuống địa ngục, vẫn còn cháy cho đến ngày hôm nay. Vào ban đêm ánh sáng của nó có thể được nhìn thấy từ xa. Tam giác Michigan, hồ Michigan, Mỹ: Địa điểm này được biết đến với hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của các tàu thủy và máy bay di chuyển qua hồ. Nó được mệnh danh là “Tam giác Quỷ” trên hồ Michigan. Đảo Gozo, Malta: Đảo có tuổi đời lâu hơn các kim tự tháp Ai Cập trước đó 1.000 năm tuổi. Đến nay, người ta vẫn không thể lý giải được vì sao những người thời bấy giờ có thể di chuyển được những tảng đá nặng vài tấn và tại sao nền văn minh này lại bị bỏ quên. Đền Ánh sáng vĩ đại (Nhật): Đây một ngôi đền thần bí đến đáng sợ thờ nữ thần mặt trời Amaterasu của đạo Shinto. Ngôi đều này được xây mà không có một chiếc... đinh nào, chỉ toàn là gỗ. Người ngoài không dám vào và cũng khó có thể chụp ảnh. Hồ Maracaibo (Venezuela): Đây là nơi có mật độ sét cao nhất trên Trái Đất. Vào ban đêm, sét đánh vào hồ Maracaibo khoảng 28 lần một phút trong 9 giờ. Vườn quốc gia Thung lũng Chết (Mỹ): Nằm trong một thung lũng giữa các dãy núi Cottonwood và Last Chance, Vườn quốc gia Thung lũng Chết, California nổi tiếng nhất với những tảng đá chuyển động kỳ lạ như thể có người vô hình lôi tuột chúng đi. Mời độc giả xem video:Những điều cần lưu ý khi tổ chức đám cưới mùa dịch Covid-19. Nguồn: THDT.

