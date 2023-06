Khám phá căn hầm được mệnh danh “kho hạt giống ngày tận thế“

"Kho hạt giống ngày tận thế" đó chính là hầm hạt giống toàn cầu Svalbard - một cột mốc quan trọng trong việc bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học của cây trồng trên toàn thế giới. Với hơn một triệu hạt giống từ các giống cây khác nhau, nơi đây đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đối phó với khủng hoảng lương thực và thách thức môi trường. Hầm hạt giống Svalbard là một tòa nhà hình nêm màu xám, nhô ra từ một ngọn núi, tạo nên một bức tranh độc đáo giữa vùng tuyết trắng bao quanh. Đây không chỉ là một công trình kỹ thuật ấn tượng, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm và chuẩn bị của con người để đối mặt với những thách thức tương lai. Căn hầm này được xây dựng sâu vào núi Plateau và có một hệ thống đường hầm dài 130 mét, với các hệ thống điện và làm mát đảm bảo nhiệt độ bên trong ổn định. Đường hầm dẫn đến một buồng chính, được bảo vệ bởi lớp an ninh bổ sung để bảo vệ hàng triệu hạt giống đang được bảo quản bên trong. Bên trong buồng chứa, các hạt giống được bảo quản trong các gói bạc và ống nghiệm hút chân không. Chúng được xếp gọn gàng trên các kệ cao từ trần đến sàn. Mặc dù các hạt giống này không có giá trị tiền tệ cao, nhưng ý nghĩa của chúng đối với an ninh lương thực toàn cầu là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, việc bảo vệ và bảo tồn những hạt giống nhỏ bé này trở thành một ưu tiên hàng đầu trong ngành nông nghiệp và bảo tồn nguồn gen cây trồng. Vai trò của hầm hạt giống Svalbard không chỉ dừng lại ở việc bảo quản những hạt giống hiện có, mà còn mở ra những triển vọng phát triển tương lai. Bộ sưu tập hạt giống này chứa đựng sự đa dạng di truyền của các giống cây hoang dã và cũ, nhiều trong số đó không còn tồn tại trong môi trường bên ngoài. Những hạt giống này có thể cung cấp nguồn gen cần thiết để phát triển các giống cây mới, đáp ứng những thách thức môi trường và khí hậu trong tương lai. Trong một thế giới đang chịu tác động mạnh từ khủng hoảng khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và thảm họa tự nhiên, hầm hạt giống Svalbard trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Trong 50 năm qua, năng suất cây trồng đã tăng lên, nhưng đa dạng sinh học lại giảm xuống. Hiện chỉ có khoảng 30 loại cây trồng cung cấp 95% nhu cầu lương thực cho con người. Các loại giống cây trồng ngày nay đang đối mặt với nguy cơ bị bệnh tật và hạn hán do sự thiếu đa dạng gen. Với bộ sưu tập hạt giống của mình, hầm hạt giống Svalbard mang trong mình hy vọng và khát vọng của nhân loại. Tổ chức Crop Trust và các đối tác quản lý căn hầm này nhấn mạnh rằng đa dạng cây trồng là cơ sở cho cuộc sống và sự phát triển của chúng ta. Việc bảo tồn và bảo vệ hạt giống là một bước quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và sự tồn tại của loài người. >>>Xem thêm video: Kinh hoàng cảnh núi lửa phun trào như “ngày tận thế”.

