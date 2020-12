iPhone sở hữu tính năng “thần thánh” nào khi khi cài iOS 14

Người dùng iPhone thường bỏ qua nhiều tính năng ẩn cực thú vị của điện thoại mà không hay biết. Tính năng Security Recommendations mới của iOS 14 thông báo đến người dùng về các mật khẩu quá dễ đoán hoặc bị đăng nhập trái phép. Tính năng này cảnh báo tất cả mật khẩu được đồng bộ trên iCloud. Để cài đặt tính năng này, bạn vào mục Settings > Passwords. Bật chế độ Security Recommendations. Sau đó chọn Detect Compromised Passwords để xem danh sách mật khẩu được khuyến nghị thay đổi. Bạn có thể scan tài liệu dễ dàng với ứng Notes cập nhật trong iOS 14. Theo Apple, tính năng quét văn bản của Notes trên iOS 14 được tăng cường khả năng tự động cắt chính xác hơn. Mở ứng dụng Notes trên màn hình. Tạo một ghi chú mới sau đó bấm vào biểu tượng camera phía trên bên phải. Chọn Scan Documents trên thanh menu. Khi camera đã mở, tập trung vào văn bản muốn quét. Để ý phần đánh dấu màu vàng trên văn bản. Ứng dụng sẽ tự động chụp hoặc người dùng có thể nhấn vào nút chụp ảnh để bắt đầu quét. Người dùng có thể chỉnh đường biên hoặc nội dung nếu cần. Hoàn thành bằng cách lưu văn bản vừa quét. Ứng dụng Calculator trên iPhone cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh các con số mà không phải bắt đầu lại từ đầu. Để xóa một hoặc thậm chí nhiều số sai theo thứ tự, chỉ cần vuốt sang trái, số sai sẽ biến mất, vuốt nhiều lần để xóa hàng loạt. Ngoài ra, nếu chuyển điện thoại sang màn hình ngang, phiên bản máy tính khoa học phức tạp sẽ hiện ra, bao gồm nhiều tính năng cao cấp hơn nếu người dùng cần sử dụng. iOS 14 đã tăng cường thêm các chỉ số giấc ngủ và đưa chế độ Bedtime Mode vào ứng dụng Health. Mở ứng dụng Health trên thiết bị. Vào Browse và chọn Sleep. Nếu bạn chưa từng dùng tính năng Sleep Utility, chọn Get Started sau đó cuộn xuống cuối trang và chọn Next

Thiết lập mục tiêu giấc ngủ bằng phím Plus (cộng) hoặc Minus (trừ), cài đặt số giờ bạn muốn ngủ. Điều chỉnh đồng hồ đến thời điểm bạn muốn đi ngủ và ứng dụng sẽ tự xác định thời gian thức dậy của bạn. Tick chọn những ngày bạn muốn lịch trình này có hiệu lực. Bạn có thể thiết lập các lịch trình ngủ khác nhau cho các ngày khác nhau và lưu chúng vào ứng dụng. Với iOS 13, các tuỳ chọn tiện ích ngủ nằm trong ứng dụng Clock. Để cài đặt giờ ngủ, mở ứng dụng Clock và chọn Bedtime trên màn hình.

Chọn Get Started, trả lời 3 câu hỏi về ngày giờ sau đó chọn Save.

Chọn giờ thức dậy, chọn ngày mà bạn muốn đồng hồ báo chuông, số giờ mà bạn muốn ngủ, giờ nhắc đi ngủ và chuông báo.

Chọn Bedtime sau đó cuộn xuống phần phân tích giấc ngủ Sleep Analysis, để xem lịch sử giấc ngủ gần đây.

Dữ liệu giấc ngủ tự động lưu trong ứng dụng Health trong mục Health Categories > Sleep > Sleep Analysis. Tính năng thông báo khi có ứng dụng sử dụng micro hoặc máy ảnh. Nếu ứng dụng bạn đang sử dụng micro hoặc máy ảnh, dấu chấm đó sẽ chuyển sang màu xanh lục. Dấu chấm màu cam có nghĩa là ứng dụng nền đang sử dụng micro hoặc máy ảnh. Bạn có thể vuốt xuống từ góc bên phải để mở “Control Center” và xem ứng dụng nào đã kích hoạt thông báo. Đây có lẽ là tính năng bảo mật mới trong iOS 14 mà ít bạn biết đến. Tính năng báo cáo quyền riêng tư của Safari, theo dõi ứng dụng, theo dõi Wi-Fi. Nếu bạn nhấn vào “AA” trong thanh định chỉ của Safari, sau đó nhấn vào “Privacy Report”, bạn sẽ thấy danh sách các trình theo dõi trong trang web hiện tại. Bạn cũng sẽ thấy một báo cáo chi tiết về số lần các trình theo dõi đã cố gắng theo bạn trong 30 ngày qua. Nếu bạn muốn các ứng dụng yêu cầu quyền theo dõi bạn, hãy tới Settings > Privacy > Tracking. iOS 14 cũng cố gắng hạn chế theo dõi WiFi bằng cách cấp cho iPhone của bạn một địa chỉ MAC mới mỗi khi kết nối với mạng. Địa chỉ MAC là số nhận dạng duy nhất của iPhone và các nhà cung cấp dịch vụ internet và nhà tiếp thị có thể sử dụng địa chỉ này để xác định và định vị bạn. Nếu bạn đi tới Settings > Wifi, sau đó nhấn vào nút Information (i) bên cạnh mạng, tuỳ chọn “Private Address” sẽ được bật theo mặc định. Tính năng này có liên quan đến các vấn đề với mạng doanh nghiệp sử dụng địa chỉ MAC để đưa các thiết bị vào danh sách trắng. Bạn cũng có thể tắt tính năng này nếu gặp bất kỳ sự cố nào.

