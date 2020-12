iPhone 6s vẫn “sống sót” không một vết xước dù rơi từ độ cao 600m

Một phóng viên quay phim người Brazil là Ernesto Galiotto đã đánh rơi chiếc iPhone 6S của mình khi bay ngang qua một bãi biển tại Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ông Galiotto tin chắc rằng chiếc iPhone của mình đã mất hoặc cũng vỡ tan nát khi rơi từ độ cao đó. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi ông kiểm tra ứng dụng Find My và thật ngạc nhiên, chiếc iPhone 6S vẫn đang bật và hiển thị vị trí của mình giữa bãi biển. Ông còn kinh ngạc hơn khi tìm vị trí trên bản đồ, chiếc iPhone bị rơi vẫn còn nguyên, gần như không xước xát chút nào. Chiếc iPhone 6S sống sót khỏi cú rơi từ máy bay chỉ với một vài vệt xước trên miếng dán cường lực màn hình. Trong khi đó thân máy chỉ được bảo vệ bằng một ốp lưng silicon. Ông Galiotto cho biết. "Nó là điều thật không thể tin nổi." Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, nhiếp ảnh gia Haukur Snorrason cũng tìm thấy chiếc iPhone 6S Plus của mình bị rơi khỏi máy bay khi anh đang chụp ảnh ở Nam Iceland. Đúng lúc chiếc máy bay nghiêng mình, một cơn gió mạnh đã thổi tới và cuốn bay chiếc iPhone này ra khỏi tay chủ nhân của mình, rơi từ độ cao 60m xuống thẳng vùng đất đá lởm chởm bên dưới, vốn đang bị cơn lũ quét qua và phá vỡ các con đường. Hơn một năm nằm im lìm phơi sương, phơi nắng giữa môi trường khắc nghiệt của Iceland, may mắn lại mỉm cười chiếc iPhone trên. Một cặp đôi người Iceland khi đi bộ trong khu vực này đã trông thấy nó nằm đó. Sau khi sạc lại pin và kết nối nó với máy tính, chiếc iPhone cho thấy vẫn có thể hoạt động bình thường Một gia đình sống tại Montana chia sẻ câu chuyện về chiếc iPhone 11 "hồi sinh" sau hai tháng chìm dưới đáy hồ của khu nghỉ mát Disney World. Sau khi gia đình tham dự bữa tiệc Halloween ở Magic Kingdom vào tháng 10/2019 và đợi phà rời khỏi công viên, Lisa vô tình đánh rơi chiếc iPhone 11 mới mua xuống đầm Seven Seas, khu hồ nhân tạo nằm trong Disney World. Đến tháng 12/2019, Lisa nhận được cuộc gọi thông báo Disney đã tìm thấy chiếc iPhone bị mất và sẽ sớm gửi lại cho Lisa. Dù đã chìm trong nước khá lâu, chiếc iPhone 11 vẫn hoạt động bình thường. Một lần, YouTuber Dallas thuộc kênh Man + River đang đi lặn sông để tìm kiếm những món đồ mà mọi người không may rớt xuống sông để trả lại cho họ. Trong số rất nhiều thứ mà anh tìm kiếm được có cả vòng vàng 10K và thậm chí là cả một chiếc iPhone X. Thú vị thay khi nhặt được chiếc iPhone X, máy không được bảo vệ bởi vỏ chống nước. Theo Softpedia, Dallas quyết định để khô máy và sạc nguồn cho thiết bị sau 3 ngày. Tin vui là máy vẫn lên nguồn và sống sót hoàn hảo. Sau một hồi tìm hiểu, Dallas đã tìm thấy chủ nhân của chiếc iPhone X. Đó là Alyssa, một bà mẹ trẻ đã đánh rơi iPhone X xuống dưới sông cách đây 2 tuần. May mắn sao, iPhone X vẫn hoạt động trơn tru và mọi dữ liệu của Alyssa vẫn còn nguyên vẹn. Những trường hợp sống xót khó tin của iPhone cho thấy độ bền của sản phẩm nhà Apple không phải chỉ là quảng cáo.

Một phóng viên quay phim người Brazil là Ernesto Galiotto đã đánh rơi chiếc iPhone 6S của mình khi bay ngang qua một bãi biển tại Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ông Galiotto tin chắc rằng chiếc iPhone của mình đã mất hoặc cũng vỡ tan nát khi rơi từ độ cao đó. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi ông kiểm tra ứng dụng Find My và thật ngạc nhiên, chiếc iPhone 6S vẫn đang bật và hiển thị vị trí của mình giữa bãi biển. Ông còn kinh ngạc hơn khi tìm vị trí trên bản đồ, chiếc iPhone bị rơi vẫn còn nguyên, gần như không xước xát chút nào. Chiếc iPhone 6S sống sót khỏi cú rơi từ máy bay chỉ với một vài vệt xước trên miếng dán cường lực màn hình. Trong khi đó thân máy chỉ được bảo vệ bằng một ốp lưng silicon. Ông Galiotto cho biết. "Nó là điều thật không thể tin nổi." Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, nhiếp ảnh gia Haukur Snorrason cũng tìm thấy chiếc iPhone 6S Plus của mình bị rơi khỏi máy bay khi anh đang chụp ảnh ở Nam Iceland. Đúng lúc chiếc máy bay nghiêng mình, một cơn gió mạnh đã thổi tới và cuốn bay chiếc iPhone này ra khỏi tay chủ nhân của mình, rơi từ độ cao 60m xuống thẳng vùng đất đá lởm chởm bên dưới, vốn đang bị cơn lũ quét qua và phá vỡ các con đường. Hơn một năm nằm im lìm phơi sương, phơi nắng giữa môi trường khắc nghiệt của Iceland, may mắn lại mỉm cười chiếc iPhone trên. Một cặp đôi người Iceland khi đi bộ trong khu vực này đã trông thấy nó nằm đó. Sau khi sạc lại pin và kết nối nó với máy tính, chiếc iPhone cho thấy vẫn có thể hoạt động bình thường Một gia đình sống tại Montana chia sẻ câu chuyện về chiếc iPhone 11 "hồi sinh" sau hai tháng chìm dưới đáy hồ của khu nghỉ mát Disney World. Sau khi gia đình tham dự bữa tiệc Halloween ở Magic Kingdom vào tháng 10/2019 và đợi phà rời khỏi công viên, Lisa vô tình đánh rơi chiếc iPhone 11 mới mua xuống đầm Seven Seas, khu hồ nhân tạo nằm trong Disney World. Đến tháng 12/2019, Lisa nhận được cuộc gọi thông báo Disney đã tìm thấy chiếc iPhone bị mất và sẽ sớm gửi lại cho Lisa. Dù đã chìm trong nước khá lâu, chiếc iPhone 11 vẫn hoạt động bình thường. Một lần, YouTuber Dallas thuộc kênh Man + River đang đi lặn sông để tìm kiếm những món đồ mà mọi người không may rớt xuống sông để trả lại cho họ. Trong số rất nhiều thứ mà anh tìm kiếm được có cả vòng vàng 10K và thậm chí là cả một chiếc iPhone X. Thú vị thay khi nhặt được chiếc iPhone X, máy không được bảo vệ bởi vỏ chống nước. Theo Softpedia, Dallas quyết định để khô máy và sạc nguồn cho thiết bị sau 3 ngày. Tin vui là máy vẫn lên nguồn và sống sót hoàn hảo. Sau một hồi tìm hiểu, Dallas đã tìm thấy chủ nhân của chiếc iPhone X. Đó là Alyssa, một bà mẹ trẻ đã đánh rơi iPhone X xuống dưới sông cách đây 2 tuần. May mắn sao, iPhone X vẫn hoạt động trơn tru và mọi dữ liệu của Alyssa vẫn còn nguyên vẹn. Những trường hợp sống xót khó tin của iPhone cho thấy độ bền của sản phẩm nhà Apple không phải chỉ là quảng cáo.