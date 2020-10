iPhone 12 mạ vàng “made in Vietnam”: Đẹp lộng lẫy nhưng... mang tật

Công ty TNHH Thời Đại Vàng (Golden Age) tại TP Hồ Chí Minh vừa công bố là đơn vị đầu tiên trên thế giới tung ra iPhone 12 Pro mạ vàng 24K toàn thân. Sản phẩm được tung ra chỉ gần một tuần Apple mở bán iPhone 12 Pro. Giá mạ vàng cho iPhone 12 Pro khá cao, 106 triệu đồng. Tại Việt Nam, giá bán của iPhone 12 Pro chính hãng từ 29 triệu đồng. iPhone 12 Pro phiên bản mạ vàng này mất khoảng 83 giờ để hoàn thiện và sẽ mất tính năng sạc không dây. Mặt lưng của máy được mạ vàng 24K dạng bóng, phủ một lớp bảo vệ tránh hiện tượng trầy xước. Phía dưới có ký tự cho thấy đây là bản giới hạn số 1/500. Khung viền của sản phẩm cũng được mạ vàng, kèm theo dòng chữ 24K. Các chi tiết khác từ phím tăng, giảm âm lượng, viền camera đều được mạ vàng. Trong sự kiện "Hi, Speed", iPhone 12 được ra mắt với 2 kích thước màn hình là 5,4 inch và 6,1 inch. Cùng với đó là 5 lựa chọn màu sắc là trắng, đen, xanh dương, đỏ (Product Red) và xanh lá cây. iPhone 12 được trang bị một công nghệ kính cường lực hoàn toàn mới mang tên Ceramic Shield, đây là kết quả của sự hợp tác giữa Apple và hãng kính cường lực Corning trứ danh. iPhone 12 và iPhone 12 Pro đang giảm giá từng ngày tại Việt Nam. So với ngày đầu về nước, những chiếc máy của Apple giảm khoảng vài triệu đồng mỗi mẫu. Đến sáng 27/10, iPhone 12 phiên bản 64GB đang được bán giá 23,5-24 triệu đồng, bản 128GB có giá 25-26 triệu, mẫu 256GB giá 27,7-29 triệu đồng. Mức giá này giảm từ 2-3 triệu đồng so với cách đây 3 ngày. iPhone 12 Pro giá thấp nhất đang ở mức 34,3 triệu đồng (128GB). Phiên bản bộ nhớ trong lớn hơn đang được bán ở tầm giá 37,7-39 triệu đồng Dân Việt đổ xô đi mua iPhone 12

