Loài chim tàn bạo nhất hành tinh, thích ăn não con mồi

Chim bạc má là một loài chim nhỏ nhưng có hành vi săn mồi đáng sợ: Ăn não con mồi. (Ảnh: Britannica) Chim bạc má được tìm thấy ở một số vùng châu Á và Bắc Phi. (Ảnh: All About Birds) Chúng chủ yếu ăn côn trùng và hạt cỏ nhỏ, nhưng khi mùa đông đến và thức ăn khan hiếm, chúng chuyển sang săn các loài chim khác và cả đồng loại để sống sót. (Ảnh: Reddit) Với chiếc mỏ cứng như thép, chúng có thể chọc thủng hộp sọ con mồi để ăn não, bộ phận giàu năng lượng và dễ tiêu hóa. (Ảnh: Reddit) Một trong những con mồi phổ biến của chim bạc má là loài dơi hang động. Chúng có khả năng nghe thấy âm thanh siêu âm do dơi phát ra và chờ sẵn ở cửa hang để tấn công. (Ảnh: Reddit) Chim bạc má không ăn thịt con mồi mà chỉ ăn não, để lại phần xác cho các loài côn trùng khác.(Ảnh: Reddit) Hành vi săn mồi man rợ của chim bạc má có thể liên quan đến sự biến đổi khí hậu, khiến các mùa trở nên khắc nghiệt hơn và kéo dài hơn. Điều này làm cho nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, buộc chúng phải tìm kiếm các giải pháp cực đoan để sinh tồn.(Ảnh: Softpedia News) Chim bạc má, với bản năng giết chóc và thói quen ăn não con mồi, thực sự là một loài chim tàn bạo trong thế giới tự nhiên. (Ảnh: InfluentialPoints) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật như bước ra từ truyện cổ tích, được ví "quý hơn vàng".

