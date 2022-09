iPhone 15 Ultra lộ diện thiết kế đầu tiên, có gì độc đáo?

Sau khi Apple cho ra mắt mẫu đồng hồ Watch Ultra mà không phải Watch Pro, nhiều người cho rằng đây có thể là một chỉ báo cho mẫu iPhone mới trong tương lai. Rất có thể, Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone 15 Ultra vào năm sau với mức giá đắt hơn và các thông số vượt trội so với iPhone 15 Pro Max. Dựa trên những tin đồn mới rò rỉ về iPhone 15 Ultra, chủ nhân kênh YouTube 4RMD đã công bố những hình ảnh phác họa đầu tiên về chiếc iPhone 15 Ultra. Bản thiết kế cho thấy, iPhone 15 Ultra sở hữu vẻ ngoài có nhiều nét tương đồng với iPhone 14 Series như thiết kế góc cạnh, khung viền bóng bẩy sang trọng được làm bằng hợp kim. iPhone 15 Ultra vẫn giữ nguyên thiết kế Dynamic Island giống với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Đây cũng là điều dễ hiểu khi Apple thường sẽ giữ một thiết kế mới khá lâu trước khi chuyển sang một thiết kế khác. Thay đổi đáng chú ý nhất của iPhone 15 Ultra đến từ mặt lưng khi trang bị hệ thống camera đã được nâng số lượng ống kính từ 3 thành 4 ống. LeaksApplePro không chỉ tin rằng iPhone 15 Ultra sẽ có khác biệt lớn so với Pro Max mà còn được bán với giá khởi điểm 1.199 USD, tăng 100 USD so với 1.099 USD của iPhone 14 Pro Max. Apple cũng được cho là đang làm việc với tính năng quay video 8K, tuy nhiên chưa rõ liệu nó sẽ dành cho cả iPhone 15 Pro và 15 Ultra hay chỉ giới hạn trong phiên bản Ultra. Trong khi đó, nhà phân tích Ming-chi Kuo cho biết chỉ mỗi mẫu iPhone 15 Ultra ra mắt vào năm sau sẽ có ống kính tiềm vọng với khả năng zoom 5x đến 6x, đồng thời pin dự kiến tăng lên 3 - 4 giờ so với iPhone 14 Pro Max. Về chip xử lý, Apple tiếp tục phân cấp khi iPhone 15 và 15 Plus dùng chip A16 Bionic 4nm, trong khi iPhone 15 Pro và 15 Ultra đi kèm chip A17 Bionic 3nm. Điều này biến iPhone 15 Pro và 15 Ultra trở thành những mẫu iPhone đầu tiên sử dụng chip sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC. Apple cũng được cho là đang thử nghiệm một cách để di chuyển các thành phần của Camera TrueDepth xuống bên dưới màn hình bằng cách sử dụng một phần đục lỗ cho ống kính. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

