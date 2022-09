Vừa ra mắt iPhone 14, thông tin iPhone 15 đã bị rò rỉ

Ông Kuo dự đoán, Apple sẽ tăng khoảng cách về tính năng giữa dòng iPhone 15 tiêu chuẩn và iPhone 15 Pro trong năm 2023 để nâng doanh số cho dòng iPhone 15 Pro. Bên cạnh đó, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max cũng sẽ có khác biệt. Apple sử dụng chiến lược phân khúc cụ thể hơn để tăng doanh số và lợi nhuận tại các thị trường phát triển. Thông tin từ MacRumors cũng tiết lộ, Apple có thể phân biệt các mẫu iPhone 15 bằng cách bổ sung tính năng trên các dòng đắt tiền, bỏ những chi tiết không cần thiết trên những model rẻ hơn. Điều đó nhằm khuyến khích người dùng chi thêm tiền để chọn các mẫu iPhone 15 đắt hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tính năng nào sẽ được trang bị độc quyền trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max vào năm 2023. Trong khi đó, Gurman tuyên bố rằng lược đồ đặt tên Pro Max sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng “Ultra”. Nghĩa là cách gọi tên dòng iPhone 15 sẽ tương ứng với dòng máy Mac sử dụng chip M series hiện tại: Pro, Max và Ultra. Nói cách khác, ngoài bản tiêu chuẩn iPhone 15 thì chúng ta còn có iPhone 15 Pro, iPhone 15 Max và iPhone 15 Ultra (thay vì iPhone 15 Pro Max). Theo báo cáo trước đó, cổng USB-C sẽ có mặt trên toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 15 vào năm 2023. Lý do là luật mới của Liên minh châu Âu yêu cầu tất cả điện thoại (bao gồm các thiết bị di động khác) phải chuyển qua sử dụng chung cổng USB-C từ năm 2024. Về mặt kỹ thuật, việc này không ảnh hưởng đến iPhone 15 (dự kiến ra mắt năm 2023), nhưng nếu tin đồn là chính xác, Apple sẽ gấp rút thay đổi thiết kế cho iPhone mới. Rất có thể iPhone 15 Series sẽ là những iPhone đầu tiên dùng cổng USB-C của Apple. Các tin đồn cũng cho rằng, camera tiềm vọng sẽ được trang bị cho iPhone 15 Pro Max. Theo nhà phân tích uy tín Ming-Chi Kuo, ống kính tiềm vọng mới sẽ có trên iPhone 15 Pro Max, cảm biến 1/3 inch trên iPhone 15 Pro Max sẽ có độ phân giải 12MP, khẩu độ F/2.8 và zoom quang 6x. Cũng theo ông Kuo, Apple đang làm việc trên Touch ID ẩn dưới màn hình. Tuy vậy, tính năng này không được các tin đồn nhắc đến sẽ có trên iPhone 14 Series. Có vẻ như, nó sẽ có mặt sớm nhất trên iPhone 15 Series. Sạc ngược không dây - RWC (Reverse Wireless Charging) và sạc nhanh cũng có thể xuất hiện trên các iPhone ra mắt năm 2023. Đây được xem là những tính năng giúp iPhone có thể cạnh tranh tốt hơn với các flagship Android. Tuy nhiên, những tính năng cao cấp này nhiều khả năng sẽ chỉ được Apple trang bị cho các mẫu "Pro", đặc biệt là phiên bản cao cấp nhất iPhone 15 Pro Max. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

