Rò rỉ thông tin thay đổi lớn trên iPhone 15, iFan tò mò

Tính năng Apple dùng để phân cấp người dùng năm nay là Dynamic Island. Đây là cách Apple gọi phần màn hình đục lỗ mới trên iPhone 14 Pro, thay cho phần khuyết đỉnh đã tồn tại từ thế hệ iPhone X ra mắt năm 2017. Theo nhà phân tích Ross Young của Display Supply Chain Consultants (DSCC), tính năng Dynamic Island độc quyền trên dòng iPhone 14 Pro này sẽ sớm xuất hiện trên tất cả thiết bị iPhone 15 vào năm 2023. "Tính khả dụng của khu vực Dynamic Island sẽ mở rộng sang các mẫu iPhone không phải Pro vào năm sau", Young chia sẻ trong một bài đăng mới nhất trên Twitter. Tuy nhiên, với chiến lược phân cấp người dùng, hãng công nghệ vẫn sẽ tiếp tục bổ sung thêm 2 tính năng mới, xuất hiện trên dòng Pro nhưng không có ở dòng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhà phân tích này cũng nói rằng phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ không hỗ trợ công nghệ màn hình LTPO hoặc tần số quét 120 Hz. Chuyên gia cũng cho biết BOE sẽ không thể sản xuất đủ màn hình LTPO trong năm sau. Nguyên nhân được cho là do những hạn chế về chuỗi cung ứng, các nhà cung cấp chỉ đủ khả năng đáp ứng tấm nền màn hình cho phiên bản Pro và Pro Max. Điều này cũng đồng nghĩa bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ không được trang bị công nghệ hiển thị ProMotion và Always-On. Hiện tại, trên iPhone 14, lỗ khuyết mới với Dynamic Island đã được Apple tối ưu hóa với những tính năng thú vị. Khi có thông báo, pop-up sẽ phóng to từ lỗ khuyết. Những thông báo sẽ tự động được tinh chỉnh kích thước dựa trên ứng dụng của người dùng. Các thông tin rò rỉ cho đến nay đều cho rằng các mẫu iPhone 15 và 15 Plus sẽ tiếp tục có hai camera ở mặt sau, trong khi các mẫu Pro sẽ có thêm camera. iPhone 15 Pro dự kiến sẽ có hệ thống ba camera với ống kính thứ ba là ống kính zoom 3X. Mặt khác, iPhone 15 Pro Max dự kiến sẽ có camera zoom phong cách kính tiềm vọng 5X, lần đầu tiên có trên iPhone. Cho đến nay, chúng ta chưa thấy bản vẽ hoặc kết xuất đầu tiên của dòng iPhone 15, nhưng nhiều thông tin cho thấy, iPhone thế hệ mới có thể được trang bị cổng USB-C từ Lightning. Các phương tiện truyền thông và rò rỉ đều gọi dòng iPhone 2023 chưa được phát hành là "iPhone 15". Đây rất có thể là cái tên cuối cùng vì trong vài năm gần đây, chúng ta đã thấy Apple né tránh việc sử dụng phần mở rộng S, vì vậy iPhone 14S dường như rất khó xảy ra. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

