iPhone 15 Pro Max lộ thiết kế "nổi bần bật", gọn hơn thế hệ trước

Mặc dù phải hơn 6 tháng nữa, iPhone 15 series mới được Apple chính thức trình làng, thế nhưng trên mạng hiện tại, những hình ảnh rò rỉ về thế hệ iPhone mới của Apple đã trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mới đây, chuyên gia rò rỉ tin công nghệ (leaker) @IceUniverse vừa chia sẻ loạt ảnh render của iPhone 15 Pro Max, được thiết kế dựa trên bản vẽ do Apple cung cấp đến đối tác. Dựa vào những hình ảnh render từ bài viết của Ice Universe, ta có thể thấy mẫu iPhone cao cấp nhất tiếp theo sẽ sở hữu thiết kế hoàn toàn mới. Cụ thể, iPhone 15 Pro Max sở hữu khung viền được bo tròn nhẹ và dày hơn, tuy nhiên nhìn máy sẽ cảm giác mỏng hơn so với iPhone 14 Pro Max. Nâng cấp này hứa hẹn một cảm giác cầm nắm chắc chắn và thoải mái hơn so với thế hệ tiền nhiệm. iPhone 15 Pro Max sẽ có kích thước 159,9 x 76,7 x 8,3 mm, trong khi iPhone 14 Pro Max là 160,7 x 77,6 x 7,85 mm. Tính thêm cụm camera, tổng độ dày của thiết bị đạt 11,84 mm, mỏng hơn so với 12,03 mm trên thế hệ trước. Bên cạnh đóm, cụm camera sau của máy mỏng hơn thế hệ trước, với độ dày 3,6 mm so với 4,18 mm. Một điểm đáng chú ý khác của iPhone 15 Pro Max là khung viền được làm bằng hợp kim titanium với kỹ thuật xử lý đặc biệt, có thể là làm nhám hoặc đánh xước mang lại một vẻ ngoài sang trọng và bền bỉ hơn. Hình ảnh render cũng cho thấy iPhone 15 Pro Max sẽ không còn sử dụng thiết kế nút vật lý truyền thống, thay vào đó là các nút cảm ứng nhằm mang đến một trải nghiệm sử dụng hiệu quả và liền mạch hơn cho người dùng. Đáng chú ý, phiên bản iPhone 15 Pro Max còn được cho là sẽ đi kèm nhiều nâng cấp mới, chẳng hạn hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.2, bảo mật tốt hơn với công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID tiên tiến hơn, và khả năng chống nước và chống bụi IP68. Nguồn tin từ LeaksApplePro cho biết giá bán iPhone 15 Pro Max có thể nằm trong khoảng từ 1.199 đến 1.299 USD, cao hơn 100 USD so với giá khởi điểm của iPhone 14 Pro Max. Ngược lại, Apple được cho là sẽ giảm giá đối với hai mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus, nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của bộ đôi sản phẩm này so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Tất nhiên, đây mới chỉ là những thông tin rò rỉ đầu tiên của iPhone 15 Pro Max. Không thể chắc chắn rằng đây là thiết kế cuối cùng và có khả năng vẫn còn những sự thay đổi khác từ giờ đến thời điểm ra mắt chính thức vào tháng 9 năm nay. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023. Nguồn: Kienthucnet.

