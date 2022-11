iPhone 15 đốn tim iFan với thiết kế xịn mịn, "ăn đứt" 14 Pro Max?

Thời gian qua, loạt thông tin rò rỉ đã mang đến cho các tín đồ công nghệ cái nhìn tổng quan về thế hệ iPhone 15 của Apple. Những thông tin được hé lộ cho thấy đây sẽ là dòng iPhone có nhiều nâng cấp hấp dẫn về hiệu năng lẫn camera. Theo @VnchocoTaco, một tài khoản ẩn danh từng cung cấp không ít thông tin chính xác về sản phẩm của Apple trước khi ra mắt chính thức, iPhone 15 sẽ có thiết kế bo cong các góc ở mặt lưng thay vì sử dụng kiểu dáng phẳng hiện nay. Ngôn ngữ thiết kế này tương tự như mẫu iPhone 5c ra đời cách đây 9 năm, với màn hình phẳng và mặt lưng cong. Hoặc giống MacBook Pro 14 và 16 inch thế hệ mới. Sự thay đổi về thiết kế này sẽ giúp việc cầm nắm được thoải mái hơn, ôm tay hơn so với kiểu dáng vuông vức, dễ bị cấn tay như các mẫu iPhone hiện tại. Một thay đổi nữa của iPhone 15 đó là khung sườn chuyển sang sử dụng chất liệu titanium. Apple có thể sử dụng khung titan thay vì thép không gỉ với dòng iPhone 15, nhưng nhiều khả năng chỉ các mẫu iPhone 15 Pro và 15 Ultra sẽ sử dụng khung titan, còn các mẫu iPhone 15 và 15 Plus có thể sử dụng khung thép không gỉ - một nâng cấp từ nhôm của iPhone 14 và 14 Plus. Titan đang bắt đầu đóng vai trò nhỏ nhưng quan trọng trong đại gia đình sản phẩm Apple, ví dụ Apple Watch Ultra chỉ có sẵn với lựa chọn titan và như là một phép thử để Apple đánh giá sự quan tâm của người dùng đến các vật liệu cao cấp cho dòng iPhone. Cho đến nay, các tin đồn đều tập trung vào việc cho biết Apple sẽ trình làng bốn mẫu iPhone mới trong tháng 9/2023, bao gồm iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Ultra. Chúng cũng đi kèm thiết kế đục lỗ Dynamic Island, và thậm chí là công nghệ ProMotion. Để tạo ra sự khác biệt lớn về thiết kế, iPhone 15 Pro và 15 Ultra dự kiến bỏ nút âm lượng vật lý để chuyển sang nút cảm ứng, tương tự như cách iPhone 7 bỏ nút Home. Ngoài ra, tất cả các mẫu iPhone 15 được cho là đi kèm USB-C thay vì Lightning ở bên dưới. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

Thời gian qua, loạt thông tin rò rỉ đã mang đến cho các tín đồ công nghệ cái nhìn tổng quan về thế hệ iPhone 15 của Apple. Những thông tin được hé lộ cho thấy đây sẽ là dòng iPhone có nhiều nâng cấp hấp dẫn về hiệu năng lẫn camera. Theo @VnchocoTaco, một tài khoản ẩn danh từng cung cấp không ít thông tin chính xác về sản phẩm của Apple trước khi ra mắt chính thức, iPhone 15 sẽ có thiết kế bo cong các góc ở mặt lưng thay vì sử dụng kiểu dáng phẳng hiện nay. Ngôn ngữ thiết kế này tương tự như mẫu iPhone 5c ra đời cách đây 9 năm, với màn hình phẳng và mặt lưng cong. Hoặc giống MacBook Pro 14 và 16 inch thế hệ mới. Sự thay đổi về thiết kế này sẽ giúp việc cầm nắm được thoải mái hơn, ôm tay hơn so với kiểu dáng vuông vức, dễ bị cấn tay như các mẫu iPhone hiện tại. Một thay đổi nữa của iPhone 15 đó là khung sườn chuyển sang sử dụng chất liệu titanium. Apple có thể sử dụng khung titan thay vì thép không gỉ với dòng iPhone 15, nhưng nhiều khả năng chỉ các mẫu iPhone 15 Pro và 15 Ultra sẽ sử dụng khung titan, còn các mẫu iPhone 15 và 15 Plus có thể sử dụng khung thép không gỉ - một nâng cấp từ nhôm của iPhone 14 và 14 Plus. Titan đang bắt đầu đóng vai trò nhỏ nhưng quan trọng trong đại gia đình sản phẩm Apple, ví dụ Apple Watch Ultra chỉ có sẵn với lựa chọn titan và như là một phép thử để Apple đánh giá sự quan tâm của người dùng đến các vật liệu cao cấp cho dòng iPhone. Cho đến nay, các tin đồn đều tập trung vào việc cho biết Apple sẽ trình làng bốn mẫu iPhone mới trong tháng 9/2023, bao gồm iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Ultra. Chúng cũng đi kèm thiết kế đục lỗ Dynamic Island, và thậm chí là công nghệ ProMotion. Để tạo ra sự khác biệt lớn về thiết kế, iPhone 15 Pro và 15 Ultra dự kiến bỏ nút âm lượng vật lý để chuyển sang nút cảm ứng, tương tự như cách iPhone 7 bỏ nút Home. Ngoài ra, tất cả các mẫu iPhone 15 được cho là đi kèm USB-C thay vì Lightning ở bên dưới. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).