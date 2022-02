iPhone 14 Pro lộ phiên bản xanh mint đẹp mê hồn, iFan mê mẩn

Trong concept mới, iPhone 14 Pro sẽ có màu xanh mint cực trẻ trung, phần khung viền bóng bẩy khiến máy trở nên sang trọng hơn so với phiên bản màu xanh mint trước đó trên mẫu iPhone 11 hay iPhone 12. Đặc biệt, cụm camera sau được làm phẳng hoàn toàn và giống với những hình ảnh rò rỉ trong thời gian gần đây. Nhiều người dùng iPhone 13 Pro phản ánh rằng cụm camera sau với kích thước "khổng lồ" khiến họ thấy hơi bất tiện nếu bỏ vào túi quần. Vì vậy camera dạng phẳng giống như thiết kế được đăng tải của iOS beta news có vẻ được lòng người dùng hơn vì giúp máy có vẻ ngoài liền mạch, gọn gàng. Ở mặt trước, người xem có thể thấy iPhone 14 Pro màu xanh mint sở hữu màn hình đục lỗ hình chữ "i" cùng các viền màn hình xung quanh tương đối mỏng. Kênh YouTube iOS beta news còn cho chúng ta thấy được chi tiết bên trong của phần đục lỗ này. Theo đó, phần đục lỗ ở bên trái sẽ là Face ID, có kích thước dài hơn một chút so với camera trước của máy nằm ở bên phải. Ngoài ra, phần loa thoại của iPhone 14 Pro được đặt ở ngay cạnh viền màn hình bên trên trông rất gọn và đẹp mắt. Mới đây, nguồn tin từ MacRumors cho biết iPhone 14 Pro sẽ có dung lượng RAM 8 GB. Nếu thông tin này là sự thật, iPhone 14 Pro sẽ trở thành chiếc iPhone có dung lượng RAM lớn nhất mà Apple từng giới thiệu. Các nguồn tin rò rỉ gần đây cho thấy iPhone 14 Pro sẽ được trang bị cảm biến camera có độ phân giải cao nhất từ trước đến nay. Vì thế, việc trang bị thêm dung lượng RAM cho máy là một điều cần thiết để đảm bảo hoạt động của thiết bị. Jeff Pu - nhà phân tích của Haitong International Securities, cũng đưa ra những dự đoán tương tự. Pu nói rằng những thay đổi này sẽ giúp Apple có thể dễ dàng phân cấp dòng sản phẩm thường và dòng sản phẩm Pro cao cấp hơn. Một báo cáo riêng biệt cho biết Apple đang lên kế hoạch thiết kế lại ngoại thất của dòng iPhone 2022. Chẳng hạn công ty sẽ giảm kích thước của notch một lần nữa và có thể chuyển sang hệ thống camera đục lỗ ở mặt trước. Ngoài ra, dòng iPhone 14 cũng sẽ có cảm biến máy ảnh 48 MP và có thể chuyển sang hệ thống chỉ eSIM. Thế hệ iPhone ra mắt năm 2022 được cho là sẽ có 4 phiên bản, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Theo PhoneArena, bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ loại bỏ phần màn hình khuyết đỉnh đã tồn tại từ thế hệ iPhone X. Thay vào đó, hai mẫu máy này sẽ sử dụng màn hình đục lỗ. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

