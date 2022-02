iPhone 14 giữ lại chi tiết lỗi thời nào khiến iFan thất vọng?

Theo các thông tin bị rò rỉ, iPhone 14 nhiều khả năng sẽ ra mắt trong tháng 9 với các phiên bản là iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max và 14 Max. Trong đó, iPhone 14 Max có thiết kế thay đổi nhiều nhất và là dòng hoàn toàn mới. Apple sẽ bỏ dòng iPhone 14 Mini để tập trung cho mẫu iPhone SE3. Có rất nhiều thông tin cho rằng, Apple sẽ lần đầu tiên đưa thiết kế màn hình đục lỗ lên iPhone mới trong năm nay nhưng có vẻ như Apple đã trì hoãn kế hoạch này cho thế hệ iPhone tiếp theo. Thay vì một notch, Apple được cho là sử dụng một lỗ hoặc hình viên thuốc. Nhưng theo nhà phân tích Ming-chi Kuo, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu kế hoạch sản xuất và tạo mẫu của Apple không gặp bất kỳ vấn đề nào. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple đang có kế hoạch nâng cấp camera lớn cho dòng iPhone 14. Đáng chú ý, cảm biến camera 48MP kích cỡ 1 / 1,3 inch lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone sẽ dành cho chiếc flagship cao cấp nhất - iPhone 14 Pro Max. Năm nay, có thể chỉ iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sở hữu màn hình với tốc độ làm mới 120Hz, cặp iPhone 14 và iPhone 14 Max giá thấp hơn sẽ có màn hình 60Hz. Theo đúng trình tự, dòng iPhone 2022 sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip A16 Bionic. Nhiều báo cáo tuyên bố, chip này sẽ được sản xuất trên quy trình sản xuất 4nm hoặc thậm chí là 3nm, cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, cũng có nhiều báo cáo nhận định chip A tiếp theo của Apple vẫn sẽ được sản xuất trên quy trình 5nm (có thể do sự thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu), các quy trình sản xuất tiên tiến hơn có thể ra mắt trong tương lai gần. Bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cũng dự kiến là những chiếc iPhone đầu tiên có RAM 8GB, giúp cải thiện khả năng đa tác vụ vốn đã tuyệt vời của iPhone. Trước đó, cặp iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max chỉ có RAM 6GB. Một số tin đồn cho biết iPhone 14 sẽ không đi kèm cổng kết nối, đặc biệt sau khi Apple đặt cược vào MagSafe vào năm ngoái. Tuy nhiên, thông tin mới nhất lại cho thấy iPhone 14 vẫn tiếp tục sử dụng cổng sạc Lightning. Điều này khiến cho nhiều iFan tỏ ra thất vọng vì cổng Lightning đã gắn liền với iPhone từ iPhone 5 năm 2012 và đến giờ vẫn được giữ lại khiến nó trở nên "lỗi thời". Giống như iPhone 4, được phát hành vào năm 2010, iPhone 14 Pro Max có thể sử dụng các nút âm lượng hình tròn ở bên cạnh. Một tin đồn khác cho rằng “Táo Khuyết” sẽ bỏ khe cắm thẻ SIM vật lý, thay vào đó là các eSIM kép sẽ được sử dụng. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Theo các thông tin bị rò rỉ, iPhone 14 nhiều khả năng sẽ ra mắt trong tháng 9 với các phiên bản là iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max và 14 Max. Trong đó, iPhone 14 Max có thiết kế thay đổi nhiều nhất và là dòng hoàn toàn mới. Apple sẽ bỏ dòng iPhone 14 Mini để tập trung cho mẫu iPhone SE3. Có rất nhiều thông tin cho rằng, Apple sẽ lần đầu tiên đưa thiết kế màn hình đục lỗ lên iPhone mới trong năm nay nhưng có vẻ như Apple đã trì hoãn kế hoạch này cho thế hệ iPhone tiếp theo. Thay vì một notch, Apple được cho là sử dụng một lỗ hoặc hình viên thuốc. Nhưng theo nhà phân tích Ming-chi Kuo, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu kế hoạch sản xuất và tạo mẫu của Apple không gặp bất kỳ vấn đề nào. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Apple đang có kế hoạch nâng cấp camera lớn cho dòng iPhone 14 . Đáng chú ý, cảm biến camera 48MP kích cỡ 1 / 1,3 inch lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone sẽ dành cho chiếc flagship cao cấp nhất - iPhone 14 Pro Max. Năm nay, có thể chỉ iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sở hữu màn hình với tốc độ làm mới 120Hz, cặp iPhone 14 và iPhone 14 Max giá thấp hơn sẽ có màn hình 60Hz. Theo đúng trình tự, dòng iPhone 2022 sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip A16 Bionic. Nhiều báo cáo tuyên bố, chip này sẽ được sản xuất trên quy trình sản xuất 4nm hoặc thậm chí là 3nm, cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, cũng có nhiều báo cáo nhận định chip A tiếp theo của Apple vẫn sẽ được sản xuất trên quy trình 5nm (có thể do sự thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu), các quy trình sản xuất tiên tiến hơn có thể ra mắt trong tương lai gần. Bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cũng dự kiến là những chiếc iPhone đầu tiên có RAM 8GB, giúp cải thiện khả năng đa tác vụ vốn đã tuyệt vời của iPhone. Trước đó, cặp iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max chỉ có RAM 6GB. Một số tin đồn cho biết iPhone 14 sẽ không đi kèm cổng kết nối, đặc biệt sau khi Apple đặt cược vào MagSafe vào năm ngoái. Tuy nhiên, thông tin mới nhất lại cho thấy iPhone 14 vẫn tiếp tục sử dụng cổng sạc Lightning. Điều này khiến cho nhiều iFan tỏ ra thất vọng vì cổng Lightning đã gắn liền với iPhone từ iPhone 5 năm 2012 và đến giờ vẫn được giữ lại khiến nó trở nên "lỗi thời". Giống như iPhone 4, được phát hành vào năm 2010, iPhone 14 Pro Max có thể sử dụng các nút âm lượng hình tròn ở bên cạnh. Một tin đồn khác cho rằng “Táo Khuyết” sẽ bỏ khe cắm thẻ SIM vật lý, thay vào đó là các eSIM kép sẽ được sử dụng. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple