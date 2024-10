iMac 24inch của Apple vừa ra mắt có gì thú vị?

Sau chiếc Tweet úp mở của Giám đốc tiếp thị Apple, ông Greg Joswiak vào tuần trước về "một tuần đầy những thông báo thú vị", hôm nay Apple đã chính thức tung dòng sản phẩm mới sử dụng vi xử lý M4 mới nhất của họ. Theo Apple, chip M4 đem đến một sự nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng cho iMac, hứa hẹn nhanh hơn đến 1,7 lần so với iMac trang bị chip M1. Ngoài bộ xử lý mạnh mẽ, iMac mới còn có tùy chọn hiển thị kết cấu nano, các lựa chọn màu sắc mới và nhiều nâng cấp thú vị khác. "Và với GPU cực kỳ mạnh mẽ sở hữu kiến trúc đồ họa tiên tiến nhất của Apple, iMac với chip M4 có thể xử lý công việc yêu cầu khắt khe hơn như chỉnh sửa ảnh hay chơi game nhanh hơn đến 2,1 lần so với iMac trang bị chip M1. Điều đó cũng cho phép người dùng có trải nghiệm mượt mà hơn trong các tựa game như Civilization VII sắp ra mắt", Apple Newsroom cho biết thêm. Chưa hết, nó còn mang tới tốc độ khung hình cao hơn tới 2 lần và hiệu suất chỉnh sửa ảnh, video nhanh hơn tới 2.1 lần khi áp dụng các bộ lọc và hiệu ứng phức tạp trong các ứng dụng như Adobe Photoshop/Adobe Premiere Pro so với iMac có M1. Còn nếu so với mẫu iMac phổ biến nhất sử dụng chip Intel, iMac mới nhanh hơn tới 6 lần. Neural Engine trong chip M4 hiện nhanh hơn gấp 3 lần so với iMac trang bị chip M1, giúp thiết bị trở thành máy tính tất cả trong một tốt nhất thế giới dành cho AI, hỗ trợ người dùng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành mọi công việc. Apple cũng đã nâng cấp iMac M4 với camera trước 12MP có hỗ trợ Center Stage giúp bạn luôn ở giữa khung hình. Ngoài ra còn có tính năng Desk View cho phép hiển thị khuôn mặt của bạn và góc nhìn từ trên xuống bàn làm việc cùng lúc. Chiếc PC AIO này cung cấp tối đa 4 cổng Thunderbolt 4, đi kèm các phụ kiện có màu sắc phù hợp hiện sử dụng cổng USB-C để sạc. Bên cạnh iMac mới, Apple đã công bố các phiên bản cập nhật của Magic Mouse, Magic Keyboard và Magic Trackpad. Các phụ kiện hiện được trang bị cổng sạc USB-C, trong khi các model trước đó sử dụng Lightning. Apple tặng kèm Magic Mouse và Magic Keyboard trong hộp với iMac M4, trong khi Magic Trackpad là bản nâng cấp tùy chọn. Mac M4 cấu hình cơ bản (CPU 8 lõi, GPU 8 lõi, 16GB RAM, 256GB SSD) có mức giá là 34.999.000 VNĐ và 33.749.000 VNĐ dành cho lĩnh vực giáo dục. Phiên bản 10 lõi CPU và GPU có giá khởi điểm từ 39.999.000 VNĐ. Ảnh: Apple Newsroom Mô tả video: Trải nghiệm Apple Store online tại Việt Nam, có gì đặc biệt?

