Idol Nguyễn Văn Dúi bớt "ngáo" do dậy thì... không thành công

Chưa đầy 4 tháng sau khi nổi tiếng, chú chó Nguyễn Văn Dúi hay còn được gọi là Dúi Idol đã ''lột xác'' không tưởng khiến ''các fan'' không nhận ra. Loạt ảnh mới này của Dúi đã nhanh chóng nhận được nhiều chú ý từ phía cư dân mạng. Ngoài những lời khen về màn ''dậy thì thành công'' của Dúi, số khác lại không khỏi bất ngờ khi so sánh những hình ảnh của ''idol quốc dân'' hiện tại với mấy tháng trước. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là ngoại hình của Dúi. Chú chó chân ngắn lũn chũn ngày nào giờ đã thành một "anh chàng'' có đôi chân dài, mõm dài hơn và thân hình cũng rắn rỏi hơn. Đôi tai cụp nay đã vừa to vừa dựng đứng lên khá lạ lẫm, tỏ rõ sự trưởng thành. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Dúi Idol nhận xét, dù vóc dáng có thay đổi ra sao thì đôi mắt lé, biểu cảm nhây nhây thích ''cà khịa'' vẫn không lẫn vào đâu được. Trong khi, một số người khác thì bình luận Dúi đã ''bớt đẹp trai'' hơn ngày bé, vẻ mặt ''ngáo'' đặc trưng cũng đã không còn mà thay vào đó đã phá nét khá nhiều, giống với những chú chó bình thường xung quanh. Tuy nhiên bất chấp Nguyễn Văn Dúi có thay đổi ra sao, dân mạng vẫn dành nhiều tình cảm cho idol thú cưng này và liên tục theo dõi những màn ''bị bóc phốt'' trên fanpage hơn 200 nghìn like. Mới thành lập ngày 20/2, tính đến thời điểm này, mỗi bài đăng của Dúi đã thu hút rất nhiều lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Không chỉ ''gây bão'' ở Việt Nam, Dúi còn được cư dân mạng quốc tế yêu thích và xuất hiện trên nhiều trang tin nước ngoài như: Bored Panda, Metro hay trang giải trí 9GAG,... Loạt biểu cảm hài hước của Dúi idol một thời. Thân hình to béo ục ịch, đôi chân ngắn lũn chũn cùng khuôn mặt ''ngáo'' khó lẫn với những chú chó khác của Nguyễn Văn Dúi. Loạt biểu cảm đáng yêu của Dúi Idol từng trở thành nguồn cảm hứng cho bộ sticker của Zalo. Màn gặp gỡ SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU của Nguyễn Văn Dúi và Đậu Đậu | Sen Vàng TV

Chưa đầy 4 tháng sau khi nổi tiếng, chú chó Nguyễn Văn Dúi hay còn được gọi là Dúi Idol đã ''lột xác'' không tưởng khiến ''các fan'' không nhận ra. Loạt ảnh mới này của Dúi đã nhanh chóng nhận được nhiều chú ý từ phía cư dân mạng. Ngoài những lời khen về màn ''dậy thì thành công'' của Dúi, số khác lại không khỏi bất ngờ khi so sánh những hình ảnh của ''idol quốc dân'' hiện tại với mấy tháng trước. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là ngoại hình của Dúi. Chú chó chân ngắn lũn chũn ngày nào giờ đã thành một "anh chàng'' có đôi chân dài, mõm dài hơn và thân hình cũng rắn rỏi hơn. Đôi tai cụp nay đã vừa to vừa dựng đứng lên khá lạ lẫm, tỏ rõ sự trưởng thành. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ Dúi Idol nhận xét, dù vóc dáng có thay đổi ra sao thì đôi mắt lé, biểu cảm nhây nhây thích ''cà khịa'' vẫn không lẫn vào đâu được. Trong khi, một số người khác thì bình luận Dúi đã ''bớt đẹp trai'' hơn ngày bé, vẻ mặt ''ngáo'' đặc trưng cũng đã không còn mà thay vào đó đã phá nét khá nhiều, giống với những chú chó bình thường xung quanh. Tuy nhiên bất chấp Nguyễn Văn Dúi có thay đổi ra sao, dân mạng vẫn dành nhiều tình cảm cho idol thú cưng này và liên tục theo dõi những màn ''bị bóc phốt'' trên fanpage hơn 200 nghìn like. Mới thành lập ngày 20/2, tính đến thời điểm này, mỗi bài đăng của Dúi đã thu hút rất nhiều lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Không chỉ ''gây bão'' ở Việt Nam, Dúi còn được cư dân mạng quốc tế yêu thích và xuất hiện trên nhiều trang tin nước ngoài như: Bored Panda, Metro hay trang giải trí 9GAG,... Loạt biểu cảm hài hước của Dúi idol một thời. Thân hình to béo ục ịch, đôi chân ngắn lũn chũn cùng khuôn mặt ''ngáo'' khó lẫn với những chú chó khác của Nguyễn Văn Dúi. Loạt biểu cảm đáng yêu của Dúi Idol từng trở thành nguồn cảm hứng cho bộ sticker của Zalo. Màn gặp gỡ SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU của Nguyễn Văn Dúi và Đậu Đậu | Sen Vàng TV