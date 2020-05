"Danh tính" cô chó đi học bằng hai chân đang gây sốt MXH

Từ chú mèo tên Chó trông hàng cá cho chủ ở Hải Phòng, đến chú chó mắt lác Nguyễn Văn Dúi với muôn vàn biểu cảm hài hước,...thú cưng luôn biết cách khiến con người phát cuồng bởi sự đáng yêu và thông minh. Và mới đây nhất một ''idol mới của giới trẻ'' xuất hiện, đó là cô chó đi học bằng hai chân đang gây xôn xao khắp MXH. Cô chó này có tên là Su Xí Xọn thuộc giống chó Poodle, hiện được anh Thắng ở Bình Dương chăm sóc. Dù mới hơn 2 tuổi nhưng Su rất ngoan và thông minh, đặc biệt gây thích thú bởi sở thích đi bằng hai chân như người. Mới đây, đoạn video livestream cảnh Su Xí Xọn đi học bằng hai chân đã thu hút tới 20 nghìn lượt xem - vượt cả livestream của chương trình Hoa hậu Việt Nam. Không chỉ đi bằng hai chân thành thạo, Su còn được diện đồng phục học sinh, đội nón và đeo khăn quàng đỏ tung tăng đi đến trường như bao ''học sinh đồng trang lứa''. Đoạn video nhanh chóng chiếm lĩnh sự chú ý của MXH, dân mạng liên tục phải thốt lên: ''Cưng muốn xỉu'', ''Đáng yêu quá bé Su ơi'', ''Mình cũng muốn có một em chó thông minh và dễ thương thế này'', đủ để thấy sức hút của cô chó Su này. Hóa ra không chỉ đi học cô chó này mới ''ăn diện'' mà ở nhà Su Xí Xọn còn sở hữu cả một tủ quần áo và phụ kiện cực sành điệu. Mỗi khi ra đường, cô chó đi bằng hai chân này được chủ diện những trang phục khác nhau, từ áo dài truyền thống, váy hoa bồng bềnh đến kimono hay thậm chí là áo bà ba,... Được biết, tủ quần áo của cô chó Su Xí Xọn đều do một tay ''mẹ'' may cho. Mỗi bộ trang phục sẽ kết hợp với những phụ kiện khác nhau, khiến cho cô chó này càng trở nên sành điệu. Những hình ảnh, clip ghi lại các hoạt động ngày thường của Su trên fanpage hay Youtube do chủ nhân đăng tải thậm chí còn đạt về tới hơn 5 triệu lượt xem. Với sức hút này, nhiều người dự đoán cô chó Su Xí Xọn đang dần ''soán ngôi'' idol giới trẻ của chú chó Nguyễn Văn Dúi trước đó. Hình ảnh đáng yêu thường ngày của cô chó biết đi học bằng hai chân. Thậm chí còn được tổ chức sinh nhật hoành tráng như ''con cưng''. Ngày đầu tiên Su đi học ở TRƯỜNG MỚI. Nguồn: Youtube

Từ chú mèo tên Chó trông hàng cá cho chủ ở Hải Phòng, đến chú chó mắt lác Nguyễn Văn Dúi với muôn vàn biểu cảm hài hước,...thú cưng luôn biết cách khiến con người phát cuồng bởi sự đáng yêu và thông minh. Và mới đây nhất một ''idol mới của giới trẻ'' xuất hiện, đó là cô chó đi học bằng hai chân đang gây xôn xao khắp MXH. Cô chó này có tên là Su Xí Xọn thuộc giống chó Poodle, hiện được anh Thắng ở Bình Dương chăm sóc. Dù mới hơn 2 tuổi nhưng Su rất ngoan và thông minh, đặc biệt gây thích thú bởi sở thích đi bằng hai chân như người. Mới đây, đoạn video livestream cảnh Su Xí Xọn đi học bằng hai chân đã thu hút tới 20 nghìn lượt xem - vượt cả livestream của chương trình Hoa hậu Việt Nam. Không chỉ đi bằng hai chân thành thạo, Su còn được diện đồng phục học sinh, đội nón và đeo khăn quàng đỏ tung tăng đi đến trường như bao ''học sinh đồng trang lứa''. Đoạn video nhanh chóng chiếm lĩnh sự chú ý của MXH, dân mạng liên tục phải thốt lên: ''Cưng muốn xỉu'', ''Đáng yêu quá bé Su ơi'', ''Mình cũng muốn có một em chó thông minh và dễ thương thế này'', đủ để thấy sức hút của cô chó Su này. Hóa ra không chỉ đi học cô chó này mới ''ăn diện'' mà ở nhà Su Xí Xọn còn sở hữu cả một tủ quần áo và phụ kiện cực sành điệu. Mỗi khi ra đường, cô chó đi bằng hai chân này được chủ diện những trang phục khác nhau, từ áo dài truyền thống, váy hoa bồng bềnh đến kimono hay thậm chí là áo bà ba,... Được biết, tủ quần áo của cô chó Su Xí Xọn đều do một tay ''mẹ'' may cho. Mỗi bộ trang phục sẽ kết hợp với những phụ kiện khác nhau, khiến cho cô chó này càng trở nên sành điệu. Những hình ảnh, clip ghi lại các hoạt động ngày thường của Su trên fanpage hay Youtube do chủ nhân đăng tải thậm chí còn đạt về tới hơn 5 triệu lượt xem. Với sức hút này, nhiều người dự đoán cô chó Su Xí Xọn đang dần ''soán ngôi'' idol giới trẻ của chú chó Nguyễn Văn Dúi trước đó. Hình ảnh đáng yêu thường ngày của cô chó biết đi học bằng hai chân . Thậm chí còn được tổ chức sinh nhật hoành tráng như ''con cưng''. Ngày đầu tiên Su đi học ở TRƯỜNG MỚI. Nguồn: Youtube