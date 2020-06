Hotgirl bắp cần bơ chưa gây sốc bằng hội streamer... lộ mặt thật

Yutachi là một nữ game thủ kiêm cosplayer người Nhật Bản khá nổi tiếng. Cô nàng luôn chia sẻ hình ảnh diện mạo xinh đẹp cùng mái tóc ngắn cá tính, đôi mắt to tròn dễ thương. Tuy nhiên ngay khi công khai ảnh mặt mộc cùng khoảnh khắc đang ngồi chơi game, Yutachi đã bị số đông người hâm mộ quay lưng vì nhan sắc khác một trời một vực. Hotgirl ''bắp cần bơ'' lộ mặt mộc kém xinh cũng chưa gây sốc bằng nữ streamer Cống Nhất tại Trung Quốc. Mỗi lần lên sóng, cô nàng luôn thu hút được một lượng lớn các fan hâm mộ, chủ yếu là nam giới nhờ vào ngoại hình xinh xắn, thậm chí nhiều người còn nhận xét là có nét Tây ấn tượng. Tuy nhiên chỉ vì một lần lỡ tắt app làm đẹp trong khi livestream, nữ streamer này đã mất đi lượng follow lớn vì để lộ khuôn mặt thật. Thay vì vẻ sang chảnh, nước da trắng không tì vết là một khuôn mặt đen nhẻm, đường nét trên mặt không có gì nổi bật. Cô nàng Ding Ding - một trong những nữ streamer Trung Quốc, sở hữu tới hơn 280.000 người theo dõi trên trang cá nhân cũng gặp phải tình huống tương tự ''đau lòng không kém''. Vốn dĩ Ding Ding luôn xuất hiện với hình tượng dễ thương, trong sáng, gu thời trang lại cực ổn. Không hiểu vì lý do gì mà Ding Ding đã để lộ dung nhan thật của mình. Mũi thô, bọng mắt lớn, cằm bạnh, chẳng còn nhận ra bóng dáng nữ thần trên mạng ngày nào của các fan. Một nạn nhân khác của việc tắt nhầm filter hay các ứng dụng làm đẹp và để lộ mặt thật lên sóng đó là nữ streamer 9X Trung Quốc - Abbily. Sở hữu gương mặt xinh xắn tựa nữ thần, không khó hiểu khi tại sao cô nàng lại có tới 2,3 triệu người theo dõi. Trong một lần lên sóng livestream theo yêu cầu của fan, Abbily bất ngờ tắt nhầm bộ lọc làm đẹp tự động của camera và điều này đã dẫn đến việc lộ ra nhan sắc đời thường của mình. Gương mặt được trang điểm loang lổ, mũm mĩm hơn rất nhiều khiến fan không khỏi thất vọng. Nhắc đến những nữ streamer nổi tiếng nhất xứ Trung không thể bỏ sót nữ thần Phùng Đề Mạc. Trở thành streamer vào năm 2014, đến năm 2018, cô chuyển sang lĩnh vực ca hát và là một trong những "thánh nữ cover" nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Đề Mạc cũng dính không ít tai tiếng khi từng lộ gương mặt khác lạ trên sóng livestream do vô tình tắt app làm đẹp và bị đồn nhiều lần can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình như hiện tại. Cô nàng còn khiến fan tá hỏa khi biết rằng thần tượng của mình chỉ cao 1m3. Một trong những nữ game thủ - streamer đình đám nhất thế giới Pokimane cũng từng công khai khoảnh khắc mặt mộc của mình. Tuy nhiên, khác với những nữ streamer khác, Pokimane chủ động lên sóng mà không trang điểm. Được biết, hành động của cô là để đáp trả trước những lời lăng mạ của các antifan trước đó, đồng thời cho các fan thấy được các nữ streamer đã dành nhiều thời gian, công sức thế nào để có được diện mạo đẹp nhất khi lên sóng. Điểm Danh 10 "Thánh nữ" Xinh Đẹp -Tài Năng - Chơi GAME Giỏi Và Kiếm SIÊU NHIỀU TIỀN Tại Việt Nam

Yutachi là một nữ game thủ kiêm cosplayer người Nhật Bản khá nổi tiếng. Cô nàng luôn chia sẻ hình ảnh diện mạo xinh đẹp cùng mái tóc ngắn cá tính, đôi mắt to tròn dễ thương. Tuy nhiên ngay khi công khai ảnh mặt mộc cùng khoảnh khắc đang ngồi chơi game, Yutachi đã bị số đông người hâm mộ quay lưng vì nhan sắc khác một trời một vực. Hotgirl ''bắp cần bơ'' lộ mặt mộc kém xinh cũng chưa gây sốc bằng nữ streamer Cống Nhất tại Trung Quốc. Mỗi lần lên sóng, cô nàng luôn thu hút được một lượng lớn các fan hâm mộ, chủ yếu là nam giới nhờ vào ngoại hình xinh xắn, thậm chí nhiều người còn nhận xét là có nét Tây ấn tượng. Tuy nhiên chỉ vì một lần lỡ tắt app làm đẹp trong khi livestream, nữ streamer này đã mất đi lượng follow lớn vì để lộ khuôn mặt thật. Thay vì vẻ sang chảnh, nước da trắng không tì vết là một khuôn mặt đen nhẻm, đường nét trên mặt không có gì nổi bật. Cô nàng Ding Ding - một trong những nữ streamer Trung Quốc, sở hữu tới hơn 280.000 người theo dõi trên trang cá nhân cũng gặp phải tình huống tương tự ''đau lòng không kém''. Vốn dĩ Ding Ding luôn xuất hiện với hình tượng dễ thương, trong sáng, gu thời trang lại cực ổn. Không hiểu vì lý do gì mà Ding Ding đã để lộ dung nhan thật của mình. Mũi thô, bọng mắt lớn, cằm bạnh, chẳng còn nhận ra bóng dáng nữ thần trên mạng ngày nào của các fan. Một nạn nhân khác của việc tắt nhầm filter hay các ứng dụng làm đẹp và để lộ mặt thật lên sóng đó là nữ streamer 9X Trung Quốc - Abbily. Sở hữu gương mặt xinh xắn tựa nữ thần, không khó hiểu khi tại sao cô nàng lại có tới 2,3 triệu người theo dõi. Trong một lần lên sóng livestream theo yêu cầu của fan, Abbily bất ngờ tắt nhầm bộ lọc làm đẹp tự động của camera và điều này đã dẫn đến việc lộ ra nhan sắc đời thường của mình. Gương mặt được trang điểm loang lổ, mũm mĩm hơn rất nhiều khiến fan không khỏi thất vọng. Nhắc đến những nữ streamer nổi tiếng nhất xứ Trung không thể bỏ sót nữ thần Phùng Đề Mạc. Trở thành streamer vào năm 2014, đến năm 2018, cô chuyển sang lĩnh vực ca hát và là một trong những "thánh nữ cover" nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Đề Mạc cũng dính không ít tai tiếng khi từng lộ gương mặt khác lạ trên sóng livestream do vô tình tắt app làm đẹp và bị đồn nhiều lần can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình như hiện tại. Cô nàng còn khiến fan tá hỏa khi biết rằng thần tượng của mình chỉ cao 1m3. Một trong những nữ game thủ - streamer đình đám nhất thế giới Pokimane cũng từng công khai khoảnh khắc mặt mộc của mình. Tuy nhiên, khác với những nữ streamer khác, Pokimane chủ động lên sóng mà không trang điểm. Được biết, hành động của cô là để đáp trả trước những lời lăng mạ của các antifan trước đó, đồng thời cho các fan thấy được các nữ streamer đã dành nhiều thời gian, công sức thế nào để có được diện mạo đẹp nhất khi lên sóng. Điểm Danh 10 "Thánh nữ" Xinh Đẹp -Tài Năng - Chơi GAME Giỏi Và Kiếm SIÊU NHIỀU TIỀN Tại Việt Nam