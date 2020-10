Hoa hình thù đáng sợ nhất thế giới: Nhìn chỉ muốn phát khóc

Loài hoa độc đáo này sẽ khiến bạn ồ lên ngạc nhiên ngay từ lần đầu nhìn thấy bởi hình thù giống hệt như mặt khỉ, tên của hoa cũng được đặt dựa trên đặc điểm đó. Người ta phát hiện rằng mỗi cánh hoa đều mang mùi thơm tương tự như mùi phát ra từ quả cam đã chín. Hiện nay có khoảng do những loài lan thuộc Chi này đều có hoa trông rất kỳ dị, dễ khiến người ta liên tưởng đến Quỷ hút máu Dracula. 120 loài trong chi Dracula đã được ghi nhận. Hầu hết trong số đó được tìm thấy tại Ecuador. Đôi môi đỏ mọng này thực chất là một loài hoa có tên Psychotria elata, hay hoa nụ hôn, sống sâu trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Châu Phi. Những bẹ hoa do lá biến đổi qua từng giai đoạn mà thành, kết hợp với màu đỏ tươi sáng làm người ta liên tưởng đến đôi môi căng mọng quyến rũ của một người phụ nữ tuyệt đẹp. Một trong những loài hoa có hình thù đáng sợ nhất thế giới có tên hoa đầu lâu, được tìm thấy tại những ngọn núi đá ở châu Âu, Mỹ và Bắc Phi. Cây hoa có hình dáng giống đầu lâu là cây kim ngư thảo, hay còn gọi là hoa mõm chó hoặc hoa rồng. Phần hoa của cây khi còn tươi có hình dáng rất giống đầu rồng. Các bông kim ngư thảo lúc còn tươi rất đẹp và rực rỡ, trái với vẻ ngoài như chiếc đầu lâu có phần đáng sợ này khi những cánh hoa đã rụng hết. Tacca chantrieri còn được gọi là Hoa dơi, Hoa quỹ dữ, Râu hùm hay Mèo đen thường sinh trưởng ở những vùng nhiệt đới. Đây là một trong những loài thực vật hiếm gặp ở vùng nhiệt đới Đông Nam Á, thoạt nhìn giống con dơi màu đen, còn được biết đến với tên là hoa quỷ dữ, hoa râu hùm, hoa mèo đen, đều là những cái tên khiến bạn "rợn tóc gáy". Loài hoa khó ngửi nhất thế giới có mùi thịt thối rữa có tên Titan arum, được phát hiện lần đầu ở khu rừng nhiệt đới xích đạo phía tây Sumatra, Indonesia. Được biết đến là loài hoa hiếm nở chóng tàn, hoa xác chết nở cực kỳ ít mà lại không theo bất cứ quy luật nào. Loài hoa này khi nở có mùi thịt thối rất hăng để thu hút ruồi và bọ cánh cứng đến thụ phấn. Một loài hoa khổng lồ không kém so với hoa xác chết là hoa vua Rafflesia arnoldii. Loài hoa lớn nhất thế giới sống ký sinh với chiếc cuống hoa duy nhất của mình cắm vào rễ ngầm của cây song phấn trắng (cissus) hút dinh dưỡng. Người ta từng đo được bông to nhất có đường kính tới 1,4mvà nặng 50kg. Khi mới nở, chúng có mùi rất thơm, nhưng chỉ vài ngày sau lại phát ra mùi thịt thối rữa. Được cho là nỗi ám ảnh của các loài côn trùng, hoa nắp ấm khổng lồ là một trong những loài hoa độc nhất thế giới. Cây ăn thịt khổng lồ tiết ra chất chết chóc nhưng trông giống như mật hoa để thu hút con mồi. Hoa mặt dơi có nguồn gốc Mexico, tên khoa học (Cuphea llavea) có màu sắc cực kỳ nổi bật là đỏ và tím. Ít ai ngờ màu sắc của nó thu hút chim ruồi, ong bướm nhiều vô kể. Loài hoa có cái miệng há rộng với lởm chởm "răng" này được phát hiện nhiều nhất ở các sa mạc khô cằn châu Phi như Nam Phi, Namibia, Namakwaland. Chỉ duy nhất phần hoa có màu nâu sẫm, sù sì với thịt mọng đỏ ngoi lên khỏi mặt đất, còn lại toàn bộ quả, thân cây nằm dưới mặt đất. Được mệnh danh là thiên tài ngụy trang, người ta gọi loài hoa này là Thạch Lan vì khi hoa chưa nở, chúng trông giống những viên sỏi, đá ẩn mình vào môi trường xung quanh. Tuy nhiên loài hoa này mang hình thù bộ não khá đáng sợ, khiến nhiều người ám ảnh khi bắt gặp. Không đáng sợ như những loài hoa trên, Orchidea Itamica trông như những con rối bởi có hình thù khá giống người. Đẹp ngỡ ngàng trước nhiều giống hoa lạ xuất hiện ở phố núi | THCT

