Hố thiên thạch 50.000 năm tuổi bị nhầm tưởng là miệng núi lửa

Hố thiên thạch Barringer là một trong những hố sâu khổng lồ trên trái đất hình thành do va chạm với thiên thạch. Hố khủng này nằm ở phía bắc sa mạc bang Arizona, cách thành phố Las Vegas khoảng 300 dặm. Barringer nằm ở độ cao trên mực nước biển khoảng 1.740 m. Đường kính khoảng 1.200 m, sâu khoảng 170 m và được bao quanh bởi vành đai tăng 45 m so với đồng bằng xung quanh. Hố sâu này được tạo nên trong một vụ rơi trên thiên thạch vesivshego 300.000 tấn và bay với tốc độ khoảng 45-60 nghìn km/h. Theo tính toán, vụ nổ này mạnh gấp 1.000 lần trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshimas. Bởi kích thước khổng lồ, trước những năm 1960, mọi người vẫn nhầm tưởng đây là miệng núi lửa. Một trong những đặc điểm thú vị của hố thiên thạch 50.000 năm tuổi này là định dạng hình vuông của nó, có thể thấy rõ nếu nhìn từ trên cao. Điều này được cho là do các mối nối khu vực hiện tại (các vết nứt) ở tầng tại nơi tác động. Sở hữu địa hình gồ ghề, khắc nghiệt đến đáng sợ được ví như Mặt Trăng trên Trái Đất, khu vực hố thiên thạch Barringer là một trong những nơi đào tạo các phi hành gia trước khi lên mặt trăng. Hố thiên thạch Barringer cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng của bang Arizona, thuộc sở hữu tư nhân Barringer. Tại đây du khách không chỉ được tận mắt chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của thiên thạch mà còn được ghé thăm các triển lãm về thiên thạch, tiểu hành tinh, không gian, hệ mặt trời và sao chổi. Điều thú vị là du khách có thể thấy thiên thạch nặng 637 pound được tìm thấy trong khu vực, cũng như các mảnh vỡ của miệng núi lửa thiên thạch được tìm thấy ở Arizona. Thiên thạch nặng 637 pound được trưng bày tại điểm du lịch hố thiên thạch Barringer. Người dân địa phương thường đồn đại về sự xuất hiện của UFO ở khu vực này. NASA công bố hình ảnh vụ nổ thiên thạch cực mạnh | THDT

