Hình ảnh các mảnh vỡ máy bay United Airlines rơi rụng khắp nơi

Vừa qua, chuyến bay 328 của United Airlines, khởi hành từ Sân bay Quốc tế Denver vào buổi trưa để đến Honolulu, đã gặp sự cố động cơ bên phải một thời gian ngắn sau khi cất cánh.Phi công của chiếc Boeing 777-200 đã ngay lập tức gửi tín hiệu khẩn cấp đến đài kiểm soát không lưu, nhưng cuối cùng cũng tìm cách hạ cách an toàn xuống sân bay ngay sau đó. Theo báo cáo, không có thiệt hại nào về người sau sự cố. Cảnh sát ở Broomfield, một thành phố cách sân bay 30 dặm về phía Tây, đã đăng Tweet rằng chưa có thiệt hại nào được báo cáo. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường đã bị đóng vào hôm thứ 7 khi các sỹ quan tìm kiếm và xử lý những mảnh kim loại vụn rơi rải rác quanh các khu dân cư. Sở cảnh sát Broomfield cũng chia sẻ nhiều bức ảnh về hiện trường, và chúng thực sự rất kinh hoàng. Một trong những người chứng kiến sự việc, Kieran Cain, nói với CNN rằng anh đang ở ngoài chơi với lũ nhóc thì nghe một tiếng nổ lớn khi máy bay bay ngang qua đầu. Họ nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp dưới mái nhà chỉ một tích tắc trước khi những mảnh vụn kia rơi xuống mặt đất. Những mảnh vụn bắt đầu rơi xuống như mưa, giống như nó đang trôi xuống và trông không có vẻ nặng lắm, nhưng khi thực sự nhìn lại, những khối kim loại khổng lồ đang nằm khắp nơi. United Airlines đã đưa ra một thông cáo báo chí về vụ việc: "Chuyến bay 328 từ Denver đến Honolulu đã gặp vấn đề hỏng động cơ một thời gian ngắn sau khi khởi hành, nhưng đã trở lại Denver an toàn và đã được các đội hỗ trợ khẩn cấp ứng cứu vì đã cảnh báo trước. Không có thiệt hại nào về người, và chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin khi có" Khi đi máy bay, chúng ta cần phải tuyệt đối tuân thủ những quy định vì chỉ một sự cố nhỏ khi bay cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Khi lên máy bay, chúng ta cần tắt nguồn điện thoại di động và thiết bị điện tử. Nguyên nhân là do thiết bị có thể phát ra sóng vô tuyến gây nhiễu hệ thống điện tử nhạy cảm của máy bay. Ngoài việc loại trừ nguy cơ gây nhiễu thì việc cấm sử dụng thiết bị điện tử cũng ngăn ngừa khả năng gây tổn thương cho hành khách trong trường hợp máy bay dằn xóc khi đi vào vùng thời tiết xấu, thiết bị có thể bị hất văng gây nguy hiểm. Bên cạnh việc phải tắt điện thoại di động và các thiết bị điện tử khi máy bay cất và hạ cánh thì điều tiếp theo bạn phải làm là mở ô cửa sổ hay cụ thể là tấm che cửa sổ. Dây an toàn giúp giữ cố định cơ thể với ghế và giảm thiểu chấn thương khi máy bay bị dằn xóc hay va chạm. Hành khách có thể được tháo dây an toàn khi máy bay đã đạt độ cao ổn định nhưng bắt buộc phải cài dây trong quá trình cất/hạ cánh và mỗi khi đèn hiệu cài dây an toàn được bật sáng.

Vừa qua, chuyến bay 328 của United Airlines, khởi hành từ Sân bay Quốc tế Denver vào buổi trưa để đến Honolulu, đã gặp sự cố động cơ bên phải một thời gian ngắn sau khi cất cánh. Phi công của chiếc Boeing 777-200 đã ngay lập tức gửi tín hiệu khẩn cấp đến đài kiểm soát không lưu, nhưng cuối cùng cũng tìm cách hạ cách an toàn xuống sân bay ngay sau đó. Theo báo cáo, không có thiệt hại nào về người sau sự cố. Cảnh sát ở Broomfield, một thành phố cách sân bay 30 dặm về phía Tây, đã đăng Tweet rằng chưa có thiệt hại nào được báo cáo. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường đã bị đóng vào hôm thứ 7 khi các sỹ quan tìm kiếm và xử lý những mảnh kim loại vụn rơi rải rác quanh các khu dân cư. Sở cảnh sát Broomfield cũng chia sẻ nhiều bức ảnh về hiện trường, và chúng thực sự rất kinh hoàng. Một trong những người chứng kiến sự việc, Kieran Cain, nói với CNN rằng anh đang ở ngoài chơi với lũ nhóc thì nghe một tiếng nổ lớn khi máy bay bay ngang qua đầu. Họ nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp dưới mái nhà chỉ một tích tắc trước khi những mảnh vụn kia rơi xuống mặt đất. Những mảnh vụn bắt đầu rơi xuống như mưa, giống như nó đang trôi xuống và trông không có vẻ nặng lắm, nhưng khi thực sự nhìn lại, những khối kim loại khổng lồ đang nằm khắp nơi. United Airlines đã đưa ra một thông cáo báo chí về vụ việc: "Chuyến bay 328 từ Denver đến Honolulu đã gặp vấn đề hỏng động cơ một thời gian ngắn sau khi khởi hành, nhưng đã trở lại Denver an toàn và đã được các đội hỗ trợ khẩn cấp ứng cứu vì đã cảnh báo trước. Không có thiệt hại nào về người, và chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin khi có" Khi đi máy bay, chúng ta cần phải tuyệt đối tuân thủ những quy định vì chỉ một sự cố nhỏ khi bay cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Khi lên máy bay, chúng ta cần tắt nguồn điện thoại di động và thiết bị điện tử. Nguyên nhân là do thiết bị có thể phát ra sóng vô tuyến gây nhiễu hệ thống điện tử nhạy cảm của máy bay. Ngoài việc loại trừ nguy cơ gây nhiễu thì việc cấm sử dụng thiết bị điện tử cũng ngăn ngừa khả năng gây tổn thương cho hành khách trong trường hợp máy bay dằn xóc khi đi vào vùng thời tiết xấu, thiết bị có thể bị hất văng gây nguy hiểm. Bên cạnh việc phải tắt điện thoại di động và các thiết bị điện tử khi máy bay cất và hạ cánh thì điều tiếp theo bạn phải làm là mở ô cửa sổ hay cụ thể là tấm che cửa sổ. Dây an toàn giúp giữ cố định cơ thể với ghế và giảm thiểu chấn thương khi máy bay bị dằn xóc hay va chạm. Hành khách có thể được tháo dây an toàn khi máy bay đã đạt độ cao ổn định nhưng bắt buộc phải cài dây trong quá trình cất/hạ cánh và mỗi khi đèn hiệu cài dây an toàn được bật sáng.