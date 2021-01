Vẫn có những người "trở về từ cõi chết" sau tai nạn máy bay

Năm 1981, cô sinh viên Larisa Savitskaya đã may mắn là hành khách duy nhất sống sót khi máy bay An-24 bất ngờ va chạm với một máy bay ném bom Tu-16 của không quân. Sau khi máy bay rơi xuống đất, Larisa bất tỉnh trong vài giờ, sau đó tự tỉnh lại và có thể tự di chuyển. Một máy bay quân sự Algeria đâm vào dãy núi ở miền Đông nước này khiến 77 người chết ngày 11/2/2014. Một quân nhân đã thoát chết kỳ diệu. Anh này bị thương ở đầu và được đưa tới Bệnh viện Constantine, Thủ đô Algiers. Vào tháng 12/2013, anh Ferdinand Puentes là một trong 8 hành khách có mặt trên chiếc Cessna Grand Caravan bị mất điện và rơi ngoài khơi bờ biển của Molokai, Hawaii. Puentes đã đăng bức ảnh của mình, đang mặc áo phao và nổi trên đại dương lên facebook cá nhân, cách đó một đoạn là mảnh vỡ của chiếc máy bay đang chìm dần. Ngày 30/7/2011, máy bay Boeing 737-800, chở 157 hành khách và 6 phi hành đoàn từ sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ, tới TP Georgetown của Guyana thì gặp nạn khi đang hạ cánh. Máy bay gãy đôi khi trời đang mưa. Điều kỳ diệu là tất cả mọi người đều sống sót một cách thần kỳ, và chỉ có vài người bị thương nhẹ. Ngày 12/05/2011, Chiếc máy bay Airbus 330 gặp nạn khi đang hạ cánh. Toàn bộ máy bay bị nát vụn và thi thể của hơn 100 nạn nhân xấu số được tìm thấy trong tình trạng không nguyên vẹn. Người sống sót duy nhất là cậu bé Ruben van Assouw, 10 tuổi, người Hà Lan. Máy bay Bombardier CRJ-100ER gặp nạn ngay khi nó chưa kịp cất cánh khỏi đường băng ngày 27/8/2006 khiến 49 trong số 50 người thiệt mạng. Người sống sót duy nhất trên chiếc máy bay là phi công chính James M. Polehinke. Các bác sĩ cho biết, ông bị chấn thương nghiêm trọng, nhiều xương gãy, vỡ phổi và xuất huyết nặng. Ngày 16/6/1943, chiếc máy bay chở 41 quân nhân Mỹ trở về sau 10 ngày nghỉ phép. Trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc, chiếc phi cơ cất cánh lên tới độ cao khoảng 1.000m thì bốc cháy và rơi xuống một rặng cây. Foye Kenneth Roberts là người sống sót duy nhất trong tất cả những người tham gia chuyến bay định mệnh. Roberts bị thương nghiêm trọng và mất hoàn toàn trí nhớ về vụ tai nạn. Vụ tai nạn máy bay khủng khiếp ngày 17/3/1957 khiến tổng thống thứ 7 của Phillippines, Ramon Magsaysay và rất nhiều quan chức quân sự cấp cao khác thiệt mạng. Chiếc C-47 cất cánh từ thành phố Lahug để tới Nichols Field. Nestor Mata, phóng viên một tờ báo của Phillippines, là người may mắn sống sót trong khi 25 người khác bỏ mạng. Mata cho biết, ông ngồi ở hàng ghế thứ hai, sát khoang của tổng thống. Chiếc máy bay của hãng hàng không Intercontinental Airlines chở 52 hành khách và phi hành đoàn phát nổ giữa không trung khi phi công đang tìm cách hạ cánh khẩn cấp ngày 13/1/1995. Một nông dân cho biết, ông nghe thấy tiếng kêu cứu và phát hiện bé gái Erika Delgado, 9 tuổi, nằm trên một mô đất đầy rong rêu. Đây cũng là hành khách duy nhất sống sót trong chuyến bay. Cô bé cho hay, bố mẹ đã đẩy em ra khỏi máy bay trước khi nó phát nổ và bốc cháy. George Lamson, 17 tuổi, ngồi cùng cha ở hàng ghế đầu, ngay sau buồng lái trên chiếc máy bay Lockheed Electra 188 ngày 21/1/1985. Chiếc máy bay bất ngờ rung lắc rồi hạ thấp bên phải. Khi máy bay chạm đất, lực va chạm đã đẩy bật chiếc ghế của cậu ra khỏi máy bay và văng trên đường cao tốc. Lamson nhanh chóng cởi dây an toàn và chạy về phía cánh đồng khi chiếc máy bay phát nổ. Ngày 8/7/2003, chỉ 10 phút sau khi cất cánh tại cảng Sudan, vùng bờ biển đông bắc thủ đô Khartoum, phi công lái máy bay Boeing 737 gọi báo đài không lưu sẽ quay lại phi trường do động cơ có vấn đề. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, chiếc máy bay lao vào một sườn đồi khi đang hạ cánh khẩn cấp. 115 người thiệt mạng trong thảm họa. Bé Mohammed el-Fateh Osman, 3 tuổi, là người duy nhất sống sót. Đây là trường hợp sống sót kỳ diệu đến khó tin. Vesna Vulovic, tiếp viên trên chuyến bay DC-9 của hãng hàng không Jugoslovenski Aero thoát chết khi chiếc máy bay bị đánh bom và phát nổ ở độ cao 10.050m ngày 26/1/1972. Sách kỉ lục thế giới ghi nhận, Vesna là người sống sót kì diệu nhất khi rơi từ độ cao 10.000m mà không cần dù. Chiếc Lockheed Electra L-188A gặp nạn khi đang trên hành trình từ sân bay Jorge Chavez, thuộc thủ đô Lima của Peru, tới thành phố Pucallpa, vào đúng ngày lễ giáng sinh năm 1971. Máy bay đi vào một cơn bão và trúng sét khi đang ở độ cao 6.900m. Cô gái Juliane Koepcke 17 tuổi và mang quốc tịch Đức, sống sót và ngồi trên chiếc ghế hành khách khi tiếp đất. Cô lạc trong rừng suốt nhiều ngày để tìm sự giúp đỡ. Tới ngày thứ 9, người dân địa phương phát hiện và đưa cô tới bệnh viện điều trị.

