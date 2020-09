Hệ thống thu lôi máy bay có đảm bảo an toàn cho người xung quanh?

Tối 22/9, tại sân bay Nội Bài, nhân viên của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (Vaeco) tên là N.V.B (40 tuổi) trong lúc đang kiểm tra kỹ thuật máy bay chuẩn bị cất cánh thì bị sét đánh tử vong. Thời điểm anh B đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay VN7715 chuẩn bị khởi hành đi Vinh (Nghệ An) thì trời mưa giông to kèm theo sấm sét, bất ngờ anh N.V.B bị sét đánh trúng. Ngay sau đó, anh B được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết, Việc máy bay bị sét đánh hay sét đánh các thiết bị trong sân bay đã xảy ra không ít nhưng đây là lần đầu tiên một nhân viên đang làm việc trong sân bay bị sét đánh tử vong Một số ý kiến cho rằng, máy bay được lắp hệ thống thu lôi nên việc nhân viên kỹ thuật vẫn bị sét đánh là điều khó lý giải. Tuy nhiên, Cho dù có thể có những cột ăng ten cực lớn ở bên cạnh nhưng khả năng hút sét cũng chỉ đạt 99,9%, tức là vẫn có thể lọt ra ngoài được. bản thân máy bay có hệ thống thu lôi, nhưng chỉ đảm bảo người ở trong máy bay sẽ không bị sét đánh, còn không thể đảm bảo ở bên ngoài. Bên cạnh đó, bản thân tại các đường băng, sân đỗ của sân bay có rất nhiều công cụ kỹ thuật, sắt thép là những vật dễ hút sét, do đó thường có các vụ sét đánh ở sân bay. Thực tế, hệ thống thu lôi của máy bay có thể hoạt động và đảm bảo an toàn kể cả khi bay trên trời. Tuy nhiên, khi ở trên mặt đất, đặc biệt là ở sân bay thì vẫn sẽ có tỷ lệ tia sét đánh xuống sân. Ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm trong ngành hàng không quan tâm, thăm hỏi chu đáo và cùng gia quyến lo hậu sự cho nhân viên xấu số.

Tối 22/9, tại sân bay Nội Bài, nhân viên của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (Vaeco) tên là N.V.B (40 tuổi) trong lúc đang kiểm tra kỹ thuật máy bay chuẩn bị cất cánh thì bị sét đánh tử vong. Thời điểm anh B đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay VN7715 chuẩn bị khởi hành đi Vinh (Nghệ An) thì trời mưa giông to kèm theo sấm sét, bất ngờ anh N.V.B bị sét đánh trúng. Ngay sau đó, anh B được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết, Việc máy bay bị sét đánh hay sét đánh các thiết bị trong sân bay đã xảy ra không ít nhưng đây là lần đầu tiên một nhân viên đang làm việc trong sân bay bị sét đánh tử vong Một số ý kiến cho rằng, máy bay được lắp hệ thống thu lôi nên việc nhân viên kỹ thuật vẫn bị sét đánh là điều khó lý giải. Tuy nhiên, Cho dù có thể có những cột ăng ten cực lớn ở bên cạnh nhưng khả năng hút sét cũng chỉ đạt 99,9%, tức là vẫn có thể lọt ra ngoài được. bản thân máy bay có hệ thống thu lôi, nhưng chỉ đảm bảo người ở trong máy bay sẽ không bị sét đánh, còn không thể đảm bảo ở bên ngoài. Bên cạnh đó, bản thân tại các đường băng, sân đỗ của sân bay có rất nhiều công cụ kỹ thuật, sắt thép là những vật dễ hút sét, do đó thường có các vụ sét đánh ở sân bay. Thực tế, hệ thống thu lôi của máy bay có thể hoạt động và đảm bảo an toàn kể cả khi bay trên trời. Tuy nhiên, khi ở trên mặt đất, đặc biệt là ở sân bay thì vẫn sẽ có tỷ lệ tia sét đánh xuống sân. Ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm trong ngành hàng không quan tâm, thăm hỏi chu đáo và cùng gia quyến lo hậu sự cho nhân viên xấu số.