Bí mật “động trời” về những chuyến bay vẫn... trấn an hành khách

Người quyền lực nhất trên máy bay không ai khác chính là cơ trưởng. Đây chính là nhân vật có thể bắt giữ, đưa ra hình phạt với bất kỳ hành khách ngang bướng nào một khi cửa máy bay đã đóng lại. Một bí mật động trời trên máy bay không ít người tá hỏa khi nghe đến đó là phi công cũng có những lúc...ngủ gật trong khi thực hiện nhiệm vụ, mặc dù vẫn được bố trí thời gian nghỉ ngơi thay phiên nhau. Các hành khách đôi khi lo sợ rằng động cơ máy bay bị hỏng khi đang bay, tuy nhiên hầu hết máy bay hiện đại đều được trang bị sẵn sàng cho sự cố này. Hơn nữa các chặng bay thường được thiết kế để phương tiện có thể bay tới sân bay gần nhất bằng động cơ còn lại nếu chẳng may gặp sự cố. Việc cấm sử dụng điện thoại khi cất cánh hay hạ cánh thường áp dụng cho hành khách, trong khi tiếp viên vẫn có thể sử dụng. Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng chăn và gối trên máy bay rất bẩn, chúng chỉ được giặt một lần và tái sử dụng cho tất cả hành khách ngày hôm đó. Một sự thật thú vị về những chuyến bay đó là nó có thể dự báo thời tiết qua đường khói màu trắng. Vệt này tạo ra do hơi nước, nếu là vệt mỏng không kéo dài thì đồng nghĩa không khí có độ ẩm thấp và thời tiết bình thường. Điều gì xảy ra khi máy bay gặp thiên tai, mưa bão, đây là điều không ít hành khách thắc mắc. Máy bay không dễ dàng lật, ngửa hay quay tròn như bị hút vào vòi rồng và rơi tự do. Máy bay luôn được thiết kế để chịu được thời tiết khắc nghiệt một cách đáng kể Theo thống kê xảy ra rất nhiều vụ máy bay bị sét đánh hàng năm nhưng không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào.Phi công từng tiết lộ bí mật của họ trên những chuyến bay, một trong số đó là khả năng dự đoán sự cố thông qua biểu đồ thời tiết và rada. Bạn có biết lỗ nhỏ xuất hiện trên cửa sổ máy bay có tác dụng gì? Lỗ này cho phép điều chỉnh áp suất để 3 lớp kính mica không bị vỡ, sóng băng hay tụ hơi nước. Lốp máy bay chịu được trọng tải khoảng 38 tấn, hơn 500 lần hạ cánh với tốc độ hơn 280km/giờ mới cần thay thế. Áp suất bên trong lốp máy bay cũng cao hơn 6 lần lốp xe bình thường. Thời điểm máy bay dễ xảy ra tai nạn và sự cố nhất là khi cất cánh và hạ cánh. Chuyến bay giữa hai đảo của Orkney, Scotland: đảo Westray và đảo Papa Westray với khoảng cách 2,7 km (1,7 dặm), là chuyến bay có hành trình ngắn nhất trên thế giới tính đến tháng 12/2016. Một trong những sự thật bất ngờ trên chuyến bay của bạn đó là về chiếc bàn ăn. Không phải cửa máy bay, sàn, nhà vệ sinh hay khoang chứa đồ, chiếc bàn ăn này mới là là vị trí bẩn nhất trên máy bay.

