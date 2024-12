Rắn trắng muốt và loạt “quái thú” dị hợm ở Việt Nam

Người dân từng phát hiện 1 con "bạch xà" rất lớn, toàn thân trắng muốt tại đền Mẫu (làng Tiền Phương, xã Văn Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình) Ảnh: Tri thức & Cuộc sống. Vị trí xuất hiện bạch xà ngay chân cầu thang lối dẫn lên đền thờ Mẫu chúa Thượng ngàn. Do đền nằm lưng chừng núi, trước mặt là hồ rộng lớn, sau lưng là nhiều hang đá, rừng cây yên tĩnh nên có rất nhiều động vật sinh sống. Ảnh: Tri thức & Cuộc sống. Tuy nhiên việc xuất hiện bạch xà thì đây là lần đầu tiên trong đời Thủ nhang đền Mẫu được chiêm ngưỡng. Theo quan sát, bạch xà này thuộc họ trăn. Nó còn được gọi là trăn trắng hay trăn đột biến, trăn bạch tạng. Loại trăn này thường được nuôi ở các tỉnh phía Nam để làm cảnh. Ảnh: Tri thức & Cuộc sống. Năm 2014, tàu đánh cá của anh Nguyễn Minh Vương (ở xóm Đại Bắc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), từng bắt được một con cá nặng hơn 500 kg, chiều dài 2,8m, bề rộng tính cả vây là 2,5m. Con cá có ngoại hình như "quái thú" này thực chất là một con cá mặt trăng quý hiếm. (Nguồn ảnh: Báo Nghệ An). Năm 2015, một thanh niên ở Vĩnh Phúc bắt được con vật có hình thù kỳ quái gây xôn xao bàn tán trên mạng. Do không biết đó là con gì nên có người cho rằng nó là “quái thú” bởi nhìn bên ngoài, nó giống quái vật trong phim John Carter dù không có răng nanh. (Nguồn ảnh: ĐSPL). Ngày 5/6/2018, một người dân đã bắt được con cá lăng sông khủng nặng trên 100 kg tại sông Tiền thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp. Vào ngày 1/10/2019, một nhóm lặn biển phát hiện "thủy quái" khổng lồ ngoi lên trên mặt biển, gần đảo Phú Quý (Bình Thuận). Theo mô tả của các nhân chứng, sinh vật này dài gần 1m, đầu giống rùa nhưng có mắt giống viên bi lồi ra ở trên và phần sau như một chiếc áo dài màu trắng (2 cánh). (Nguồn ảnh: Vietnamnet) Năm 2014, ông Trần Thế Dũng ở TP.Đà Nẵng và là thành viên câu lạc bộ câu cá Hải Vân đã câu được một “thủy quái khủng” giống rồng. (Nguồn ảnh: Vietnamnet) Nó có chiều dài cơ thể lên tới 4,2m, nặng 29,6 kg và bề ngang thân rộng khoảng 30 cm. Nhiều người sau khi xem ảnh cho rằng đó là một con cá mái chèo. (Nguồn ảnh: Vietnamnet) Năm 2017, nhiều người dân xôn xao và quan tâm tới con cá lạ có màu trắng, mõm dày, đầu giống cá heo do một người câu được ở Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Vietnamnet) Người dân Hà thành cũng từng một phen náo loạn vì xuất hiện cá chép không vẩy, hoặc chỉ có lốm đốm vài cái vẩy ở Hồ Tây (Hà Nội, Việt Nam). Các nhà khoa học vào cuộc nghiên cứu và xác định, đây là loài chép lai giữa chép Việt Nam và chép Hungary. Đây là loại đột biến sắc tố trong cấu trúc di truyền của giống cá chép Hungary lai với chép Việt. (Nguồn ảnh: ĐSPL) Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

