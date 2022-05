Rò rỉ hồ sơ tuyệt mật về UFO, lộ ra bí mật sốc?

Nick Pope gia nhập Bộ Quốc phòng Anh vào năm 1985. Sau khi công tác tại một số vị trí khác nhau, năm 1991 ông được phân vào làm ở một bộ phận của Ban Thư ký được gọi là Sec (AS) 2a. Tại đây nhiệm vụ của ông bao gồm việc điều tra các báo cáo về các vụ chứng kiến UFO, để xem xem chúng có tiềm ẩn bất kỳ nguy hiểm nào đối với an ninh quốc phòng hay không. Trong vòng 60 năm qua, khoảng 12.000 vụ chứng kiến UFO đã được báo cáo cho Bộ Quốc phòng Anh. Bộ Quốc phòng thường kết luận rập khuôn cho hầu hết các vụ chứng khiến, ông Pope nói, nhưng khoảng 5% trong số đó “dường như đã đi ngược lại cách giải thích thường”. Bộ không loại trừ một cách giải thích “ngoài Trái Đất”, cũng không coi đó là cách giải thích khả dĩ nhất cho các hiện tượng UFO bí ẩn này. Ông Pope nói rằng sự tồn tại của các vật thể có nguồn gốc ngoài Trái Đất đã được nhìn nhận như một viễn cảnh có “xác suất thấp/hậu quả cao”. Tại một phiên điều trần, ông cũng đọc to một số phần trong các tài liệu được giải mật của Bộ quốc phòng Anh, trong đó cho thấy sự quan tâm đến vấn đề an toàn hàng không của Bộ: “Tại các mức độ cao hơn, tuy rằng UFO dường như khá vô hại đối với tình hình hàng không dân dụng, nhưng các phi công sẽ được khuyên không nên di chuyển… nếu có thể”. Rất nhiều các vụ UFO đã được báo cáo bởi người dân, nhưng các báo cáo được ông Pope quan tâm nhất là những vụ chứng kiến của các phi công, nhân viên cảnh sát, và sĩ quan quân đội. Ông Pope nói rằng trường hợp UFO nổi tiếng và “thuyết phục nhất” là cái gọi là vụ việc ở “Rừng Rendlesham”, khi một loạt các vụ chứng kiến đã được báo cáo bởi các sĩ quan quân đội vào tháng 12/1980. Vào đêm đầu tiên, 2 thành viên của USAF được gửi tới điều tra “một vụ rơi máy bay” đã chạm trán với một vật thể không xác định. Ông Pope tóm tắt vụ việc như sau: Vật thể này đã hạ xuống một bãi đất trống nhỏ. Một trong số họ đã tiếp cận đủ gần để nhìn thấy các ký hiệu tượng hình kỳ lạ ở mặt bên của vật thể, và chạm tay vào nó. Chiếc UFO bay chầm chậm lên trên những hàng cây rồi phóng đi với vận tốc cực nhanh. Một cuộc điều tra của USAF tại khu vực hạ cánh đã cho thấy các vết lõm trên mặt đất, các vết cháy sém trên thân cây, và nồng độ phóng xạ được nhân viên tình báo của Bộ Quốc phòng Anh đánh giá là “cao hơn rất nhiều so với môi trường xung quanh”. UFO này đã xuất hiện chốc lát trên màn hình ra-đa quân đội. Hai đêm sau, UFO này đã trở lại và xuất hiện trước mắt vị phó chỉ huy trưởng. Trước đó, ông tỏ ra khá hoài nghi trước báo cáo về UFO. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến nó, ông cùng một nhóm nhỏ đã bắt đầu mở một cuộc điều tra. Một lần nọ vật thể bí ẩn này đã bắn một luồng ánh sáng xuống chân họ, và sau đó nó đã được quan sát đang bắn các luồng ánh sáng vào một khu vực đặc biệt nhạy cảm trong căn cứ quân đội. Bất chấp nhiều cuộc điều tra với quy mô lớn, cả chính phủ Anh và Mỹ đều chưa thể tìm được bất kỳ cách giải thích truyền thống nào cho những sự kiện này, và đây vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

