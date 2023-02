Chấn động bảo vật hé lộ cuộc ghé thăm của người ngoài hành tinh

"Tulli Papyrus" là tên của sách giấy cói, được coi là bảo vật hiếm có ghi chép về UFO thời cổ đại. Nó được Alberto Tulli, giám đốc phụ trách bộ phận Ai Cập học của Bảo tàng Vatican phát hiện vào năm 1933. Thật không may, nó được định giá quá cao, ngay cả đối với Vatican, vì vậy Tulli đành sử dụng cách sao chép nội dung của nó. Sau khi ông trở về, cuốn giấy cói đó đã biến mất. Hai thập kỷ sau, nhà Ai Cập học người Ý Boris de Rachewiltz thông báo rằng ông đã phát hiện được bản nguyên gốc cuốn giấy cói “chưa từng phiên dịch và xuất bản.“ Mặc dù sách giấy cói cổ đại bị hư hỏng nặng, thủng vài chỗ, nhưng nhà Ai Cập học người Italia, Prince Boris de Rachewiltz đã dịch và tuyên bố cuốn sách là một phần ghi chép lịch sử trong triều đại của Pharaoh Thutmose III, dù cho nó không hề đề cập đến tên của vị Pharaoh này. Điều này khiến cho văn bản cổ đại về UFO này càn trở nên phức tạp và nổi lên nhiều nghi ngờ. Dưới dây là bản dịch của chuyên gia Ai Cập học, Prince Boris de Rachewilt. “Ngày 22, tháng thứ ba của mùa đông, giờ thứ sáu trong ngày (...) một trong số các nhà biên niên (người ghi chép sử sách) của cuốn sách “The House of Life” (Ngôi nhà của sự sống) đã phát hiện một “đĩa lửa” kỳ lạ đang tiến đến từ trên bầu trời. Nó không có đầu. Hơi thở từ miệng nó phát ra một mùi hôi khó chịu”. “Thân thể của nó dài khoảng 50 mét và rộng 5 mét. Nó không có tiếng nói. Nó tiến về phía ngôi nhà của Quốc Vương. Tâm trí của họ trở nên bối rối, họ tự đánh vào bụng của mình. Họ (đi) báo cáo lại với nhà Vua. Nhà Vua (ra lệnh rằng) hãy tra cứu trong biên niên sử “The House of Life”. Nhà vua suy ngẫm về tất cả những sự việc đang diễn ra”. “Sau nhiều ngày trôi qua, chúng xuất hiện trên bầu trời nhiều hơn bao giờ hết. Chúng tỏa sáng hơn cả ánh Mặt trời, và mở rộng đến cả bốn góc trời (…)”. “Quân lính và nhà Vua cùng quan sát. Sau bữa ăn tối, chiếc đĩa bay lên cao trên bầu trời về phía nam. Cá và các sinh vật phù du khác trút xuống từ bầu trời, một điều kỳ lạ chưa từng biết đến kể từ khi xây dựng đất nước”. “Nhà vua truyền lệnh dâng hương để xoa dịu trái tim của Amun-Re, vị thần của hai miền đất (tức là thượng và hạ Ai Cập). Và (lệnh) rằng sự kiện này phải được ghi lại trong Biên niên sử The House of Life mãi mãi”. Cuốn sách giấy cói vẫn còn là một bí ẩn đối với nhiều nhà nghiên cứu. Đặc biệt là chi tiết sau khi hạm đội UFO rời đi, các sinh vật lạ bất ngờ rơi từ trên trời xuống. Đây là hiện tượng lạ chưa từng có ở Ai Cập cổ đại (tính đến thời điểm ghi chép biên niên sử). Hiện nay không ai biết được cuộn giấy cói nguyên gốc nằm ở đâu. Nhiều người cho rằng, bản dịch trên thực chất chỉ là sản phẩm của riêng Rachewiltz, vì vậy, họ hy vọng có thể tìm lại cuốn sách nguyên gốc Tulli bị thất lạc để giải đáp bí ẩn kỳ lạ về UFO trong thế giới Ai Cập cổ đại. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

