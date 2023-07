Hãi hùng những lần vòi rồng cao trăm mét xuất hiện ở Việt Nam

Lãnh đạo UBND xã Xuân Đám (huyện Cát Hải, Hải Phòng) xác nhận vào khoảng 7h sáng ngày 25/7, hiện tượng vòi rồng lần đầu tiên xuất hiện trên vùng biển thuộc xã này. Ảnh: Page Hải Phòng. Hiện tượng vòi rồng xuất hiện ở vùng biển thuộc xã Xuân Đám chỉ kéo dài trong vài phút. Theo lời kể của người dân địa phương, vòi rồng xuất hiện từ trên rất cao, kéo theo mây đen bao trùm cả khu vực. Ghi nhận ban đầu cho thấy vòi rồng xảy ra trên biển, không gây thiệt hại. Ảnh: Page Hải Phòng. Đây không phải là lần đầu tiên người dân Việt Nam chứng kiến hiện tượng vòi rồng. Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/7/2023, một trận mưa rào trút xuống ấp Ba Mến A, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Kế đến, người dân nhìn thấy vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện. Hiện tượng vòi rồng nối từ vuông tôm lên không trung biến mất sau khoảng 10 phút. Ảnh: Người lao động. Hiện tượng vòi rồng đã quét qua khu vực dân cư gần đó khiến 3 căn nhà bị tốc mái và 1 căn nhà sau bị sập. Ảnh: VTV. Vào khoảng 13h30 - 14h chiều 11/9/2022, nhiều người dân và du khách đã nhìn thấy vòi rồng cao cả trăm mét xuất hiện ở ngoài biển khu vực bãi Trường (Phú Quốc, Kiên Giang). Ảnh: Vietnamnet. Theo người dân Kiên Giang, hiện tượng vòi rồng xuất hiện trong khoảng 15 phút rồi tự tan. Vào thời điểm xuất hiện vòi rồng, mây đen vần vũ bao quanh và đuôi vòi rồng hút sát mặt nước biển. Chiều ngày 2/9/2022, người dân sống ven hồ Trị An thuộc xã Thanh Sơn, huyện Định Quán nhìn thấy cột nước nhỏ, sau đó lớn dần và tạo thành vòi rồng (lốc xoáy) cao kèm gió lớn. Vòi rồng di chuyển vào gần bờ khiến một số lồng bè của người dân bị hư hỏng, lật úp. Ảnh: baodongnai. Hiện tượng vòi rồng xuất hiện trong khoảng 20 phút rồi tự tan. Sau đó, mưa lớn đổ xuống khu vực ven hồ Trị An. Theo UBND xã Thanh Sơn, vòi rồng không gây thương vong về người nhưng khiến một nhà bè tốc mái hoàn toàn, một ghe đánh cá bị cuốn mất, hai bè và hai dèo nuôi cá bị lật. Ảnh: baodongnai. Chiều 4/10/2021, một số ngư dân khi đi đánh cá trên vùng biển thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã chứng kiến hiện tượng vòi rồng xuất hiện. Do vòi rồng không vào đất liền nên không gây thiệt hại cho người dân. Ảnh: VOV. Mời độc giả xem video: Cận cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở khu vực đảo Cát Bà.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Đám (huyện Cát Hải, Hải Phòng) xác nhận vào khoảng 7h sáng ngày 25/7, hiện tượng vòi rồng lần đầu tiên xuất hiện trên vùng biển thuộc xã này. Ảnh: Page Hải Phòng. Hiện tượng vòi rồng xuất hiện ở vùng biển thuộc xã Xuân Đám chỉ kéo dài trong vài phút. Theo lời kể của người dân địa phương, vòi rồng xuất hiện từ trên rất cao, kéo theo mây đen bao trùm cả khu vực. Ghi nhận ban đầu cho thấy vòi rồng xảy ra trên biển, không gây thiệt hại. Ảnh: Page Hải Phòng. Đây không phải là lần đầu tiên người dân Việt Nam chứng kiến hiện tượng vòi rồng . Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/7/2023, một trận mưa rào trút xuống ấp Ba Mến A, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Kế đến, người dân nhìn thấy vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện. Hiện tượng vòi rồng nối từ vuông tôm lên không trung biến mất sau khoảng 10 phút. Ảnh: Người lao động. Hiện tượng vòi rồng đã quét qua khu vực dân cư gần đó khiến 3 căn nhà bị tốc mái và 1 căn nhà sau bị sập. Ảnh: VTV. Vào khoảng 13h30 - 14h chiều 11/9/2022, nhiều người dân và du khách đã nhìn thấy vòi rồng cao cả trăm mét xuất hiện ở ngoài biển khu vực bãi Trường (Phú Quốc, Kiên Giang). Ảnh: Vietnamnet. Theo người dân Kiên Giang, hiện tượng vòi rồng xuất hiện trong khoảng 15 phút rồi tự tan. Vào thời điểm xuất hiện vòi rồng, mây đen vần vũ bao quanh và đuôi vòi rồng hút sát mặt nước biển. Chiều ngày 2/9/2022, người dân sống ven hồ Trị An thuộc xã Thanh Sơn, huyện Định Quán nhìn thấy cột nước nhỏ, sau đó lớn dần và tạo thành vòi rồng (lốc xoáy) cao kèm gió lớn. Vòi rồng di chuyển vào gần bờ khiến một số lồng bè của người dân bị hư hỏng, lật úp. Ảnh: baodongnai. Hiện tượng vòi rồng xuất hiện trong khoảng 20 phút rồi tự tan. Sau đó, mưa lớn đổ xuống khu vực ven hồ Trị An. Theo UBND xã Thanh Sơn, vòi rồng không gây thương vong về người nhưng khiến một nhà bè tốc mái hoàn toàn, một ghe đánh cá bị cuốn mất, hai bè và hai dèo nuôi cá bị lật. Ảnh: baodongnai. Chiều 4/10/2021, một số ngư dân khi đi đánh cá trên vùng biển thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã chứng kiến hiện tượng vòi rồng xuất hiện. Do vòi rồng không vào đất liền nên không gây thiệt hại cho người dân. Ảnh: VOV. Mời độc giả xem video: Cận cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở khu vực đảo Cát Bà.