Xuất hiện vòi rồng “nối” trời với đất: Liệu có bất thường?

Từ bao đời nay, vòi rồng luôn là một hiện tượng thiên nhiên khiến con người phải sợ hãi. Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh vòi rồng xuất hiện ở gần bờ biển Destin (Florida, Mỹ) đã gây xôn xao mạng xã hội bởi nó vô cùng lớn và như nối mặt biển với bầu trời xám xịt. Xung quanh nó là sấm chớp, càng khiến cho hình ảnh trở nên đáng sợ. Vòi rồng này được xác định là lớn hơn hẳn bình thường. May mắn là nó không đi vào đất liền mà sau đó đã hướng ra xa khỏi bờ biển. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, lúc thời tiết bình thường, vòi rồng cũng có thể xuất hiện, lúc đó nhìn nó bớt đáng sợ hơn. Còn vòi rồng ở gần bờ biển Florida vừa rồi là “vòi rồng bão”, xuất hiện trong những cơn giông bão lớn, thường có những đặc điểm của lốc xoáy. Vì vậy, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã phải đưa ra cảnh báo cho tàu thuyền khi vòi rồng nói trên xuất hiện, vì nó rất nguy hiểm. Gần đây, vòi rồng hay xuất hiện ở Florida khiến nhiều người dân lo lắng. Các chuyên gia khí tượng nói rằng ở Florida vốn hay có hiện tượng vòi rồng rồi, do điều kiện thời tiết hay có gió mạnh và bão nhưng với quy mô nhỏ hơn. Việc xuất hiện những vòi rồng lớn hơn mức thường thấy cũng có thể do biến đổi khí hậu, dẫn đến việc hay có bão mạnh và phức tạp. Biến đổi khí hậu đang mang đến những hình thái thời tiết cực đoan trên toàn thế giới. Giữa tháng 7 vừa qua, người ta đã ghi lại được hình ảnh 3 vòi rồng đồng thời phát triển ở Đảo Isokari (Phần Lan). Từ cuối thế kỉ 19 đến nay, việc nghiên cứu hiện tượng này đã cung cấp cho con người những hiểu biết thú vị về vòi rồng. Tùy theo vị trí mà vòi rồng được chia thành 2 loại: vòi rồng trên đất liền và vòi rồng trên biển. Vòi rồng trên biển được chia tiếp làm hai loại: xảy ra khi thời tiết đẹp và lúc có bão lớn. Trong bức ảnh này, điều kiện thời tiết tương đối ổn định: mặt biển tương đối bằng phẳng và hầu như không có gió. Từ điều kiện thời tiết nêu trên, vòi rồng biển trong ảnh thuộc loại “thời tiết đẹp”. Chúng phổ biến hơn và yếu hơn về cường độ so với loại vòi rồng biển lúc bão tố. Thông thường, chúng ít khi di chuyển hoặc di chuyển chậm trên mặt biển. Vòi rồng loại “thời tiết đẹp” này thường xảy ra ở các vùng ven biển ấm ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng hình thành do tương tác giữa nước biển ấm và không khí lạnh bên trên. Vòi rồng trong ảnh được xếp vào loại yếu với tốc độ gió không quá 30m/giây và thời gian tồn tại không lâu hơn 20 phút. Trên thang phân loại gió từ EF, nó chỉ được xếp vào mức EF0 (mức yếu nhất trong thang chia từ EF0 đến EF5). Nếu vòi rồng này chạm vào bờ biển, nó sẽ tan gần như ngay lập tức. Vòi rồng có thể là mối nguy hiểm chết người đối với người quan sát. Khi gặp vòi rồng, chúng ta cần phải tìm nơi ẩn nấp trong các toà nhà kiên cố, hầm trú ẩn hoặc mương nước. Cách tốt nhất để tránh xa vòi rồng là đi theo chiều ngang, tức di chuyển một góc 90 độ so với chiều chuyển động của cơn lốc. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

