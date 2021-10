"Vòi rồng” cực hiếm bất ngờ xuất hiện ở Cửa Lò: Điềm báo lũ?

Chiều 4/10, nhiều người dân đã quay lại được hình ảnh vòi rồng "khổng lồ" cao hàng trăm mét tại biển Cửa Lò (Nghệ An) Đặc biệt hơn, trong vòi rồng lại xuất hiện cả một chiếc cầu vồng lung linh huyền ảo. Được biết, đoạn video này do anh Nguyễn Chung (trú TX. Cửa Lò, Nghệ An) quay lại được vào chiều 4/10 khi đang cùng nhóm ngư dân đi thuyền đánh bắt cá cá trên vùng biển Cửa Lò. Vị trí anh Chung quay lại được vòi rồng trên là gần đảo Mắt (TX. Cửa Lò). Anh Chung cho biết, vòi rồng này rất lớn xuất hiện trong một khoảng thời gian rất lâu. Tuy nhiên anh chỉ quay đoạn video dài gần phút để làm kỷ niệm. Đây cũng là lần đầu tiên anh Chung đi biển và gặp hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này. Chiều 6/10, lãnh đạo thị xã Cửa Lò cho biết, hai ngày trước ở vùng biển gần đảo Mắt xuất hiện cột vòi rồng đã được ngư dân dùng máy điện thoại ghi lại video. Sau đó, người này đăng lên mạng xã hội thu hút nhiều người quan tâm. "Vòi rồng" là hiện tượng hiếm thấy ở vùng biển Cửa Lò trong thời gian gần đây. Nhiều người khác cho biết, hiện tượng “vòi rồng” trên biển ít khi xuất hiện ở gần bờ. Đáng chú ý, thời điểm xuất hiện vòi rồng thì khu vực này không có mưa. Cộng với việc hửng nắng nên khi vòi rồng xuất hiện thì một chiếc cầu vồng cũng xuất hiện kèm theo tạo nên cảm giác kỳ lạ. Tuy nhiên, một số khác lại lo lắng cho người dân miền Trung, cho rằng đây là dấu hiệu báo một mùa lũ lớn sắp tới. Vòi rồng là hiện tượng một luồng không khí lớn xoáy tròn mở rộng ra từ một đám mây dông xuống tới mặt đất, mặt biển. Một trận lốc xoáy (vòi rồng) có thể kéo dài từ vài giây cho đến hơn 1 giờ. Cầu vồng cùng xuất hiện với vòi rồng là do ánh sáng mặt trời khúc xạ và phản xạ qua những giọt nước trong không khí, tạo ra hiện tượng tán sắc. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

