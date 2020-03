Mổ xẻ Escobar Fold 2 được trùm ma túy khét tiếng Columbia xài

Escobar Fold là sản phẩm của công ty công nghệ Escobar Inc Colombia, được thành lập bởi Robert Escobar, anh trai của trùm ma túy Pablo Escobar. Hiện công ty này đã cho ra mắt 2 mẫu smartphone màn hình gập: Escobar Fold - ra mắt vào tháng 12 năm ngoái và Escobar Fold 2 vừa lên kệ cuối tháng 2 vừa qua. Được đặt theo tên trùm ma túy khét tiếng Colombia, Escobar Fold 2 còn gây chú ý bởi có mức giá rẻ kỷ lục chỉ 400USD. Trong khi các mẫu smartphone màn hình gập khác trên thị trường rẻ nhất có giá 1.000USD. Ngay từ khi ra mắt, Escobar Fold 2 đã được nhận xét là có kiểu dáng giống hệt Samsung Galaxy Fold, chỉ khác ở lớp vỏ ngoài phủ vàng óng. Gần đây, một video clip mới được tung lên mạng đã cho thấy nghi ngờ của các fan công nghệ là hoàn toàn có cơ sở. Chiếc điện thoại mang tên trùm ma túy khét tiếng thực chất chỉ là hóa thân trông có vẻ “sang chảnh” hơn của Galaxy Fold. Youtuber nổi tiếng Marques Brownlee đặt mua một chiếc Escobar Fold 2, để so sánh với Samsung Galaxy Fold của Samsung. Trong video được đăng tải trên Youtube, anh dùng một con dao lột bỏ lớp vỏ vàng bên ngoài và bất ngờ nhận ra đây thực chất Escobar Fold 2 chỉ là Galaxy Fold trá hình. Em trai của trùm ma túy khét tiếng thậm chí còn chẳng có ý định che giấu điều này. Bởi logo của Samsung in ở trên thân máy vẫn được giữ nguyên, chỉ được đi bởi tấm dán ở bên ngoài, “ngụy trang” thêm bằng hình nền ông trùm Pablo Escobar. Tiếp tục “mổ xẻ”,Youtuber nhận thấy 2 sản phẩm không hề có sự khác biệt nào về thiết kế bên ngoài lẫn giao diện hệ điều hành bên trong. Trả lời cho điều này, CEO của Escobar Inc xác nhận rằng Escobar Fold 2 chính là Galaxy Fold, nhưng đã được “tân trang” lại lớp áo bên ngoài bằng những miếng phủ vàng. Đáng nói, Marques cũng phát hiện ra “chiêu trò” của công ty này, đó là chỉ giao chiếc máy xịn đến các YouTuber công nghệ, hoặc các phóng viên, blogger chuyên về lĩnh vực này để tạo tiếng vang. Người dùng không nên hy vọng vào smartphone màn hình gập trị giá 400USD, bởi thực tế sẽ chẳng bao giờ nhận được chiếc điện thoại nào. Trước đó, smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng này Escobar Fold cũng bị “bóc mẽ” là có kiểu dáng giống hệt với Royole Flexpai của hãng công nghệ Trung Quốc Royole (ra mắt vào tháng 1/2018). Đến nay, một số người đặt mua Escobar Fold 1 thừa nhận vẫn chưa nhận được chiếc điện thoại nào dù đã thanh toán. Sự thật về điện thoại màn hình gập Escobar Fold 2. Nguồn: Youtube Marques Brownlee

Escobar Fold là sản phẩm của công ty công nghệ Escobar Inc Colombia, được thành lập bởi Robert Escobar, anh trai của trùm ma túy Pablo Escobar. Hiện công ty này đã cho ra mắt 2 mẫu smartphone màn hình gập: Escobar Fold - ra mắt vào tháng 12 năm ngoái và Escobar Fold 2 vừa lên kệ cuối tháng 2 vừa qua. Được đặt theo tên trùm ma túy khét tiếng Colombia, Escobar Fold 2 còn gây chú ý bởi có mức giá rẻ kỷ lục chỉ 400USD. Trong khi các mẫu smartphone màn hình gập khác trên thị trường rẻ nhất có giá 1.000USD. Ngay từ khi ra mắt, Escobar Fold 2 đã được nhận xét là có kiểu dáng giống hệt Samsung Galaxy Fold, chỉ khác ở lớp vỏ ngoài phủ vàng óng. Gần đây, một video clip mới được tung lên mạng đã cho thấy nghi ngờ của các fan công nghệ là hoàn toàn có cơ sở. Chiếc điện thoại mang tên trùm ma túy khét tiếng thực chất chỉ là hóa thân trông có vẻ “sang chảnh” hơn của Galaxy Fold. Youtuber nổi tiếng Marques Brownlee đặt mua một chiếc Escobar Fold 2, để so sánh với Samsung Galaxy Fold của Samsung. Trong video được đăng tải trên Youtube, anh dùng một con dao lột bỏ lớp vỏ vàng bên ngoài và bất ngờ nhận ra đây thực chất Escobar Fold 2 chỉ là Galaxy Fold trá hình. Em trai của trùm ma túy khét tiếng thậm chí còn chẳng có ý định che giấu điều này. Bởi logo của Samsung in ở trên thân máy vẫn được giữ nguyên, chỉ được đi bởi tấm dán ở bên ngoài, “ngụy trang” thêm bằng hình nền ông trùm Pablo Escobar. Tiếp tục “mổ xẻ”,Youtuber nhận thấy 2 sản phẩm không hề có sự khác biệt nào về thiết kế bên ngoài lẫn giao diện hệ điều hành bên trong. Trả lời cho điều này, CEO của Escobar Inc xác nhận rằng Escobar Fold 2 chính là Galaxy Fold , nhưng đã được “tân trang” lại lớp áo bên ngoài bằng những miếng phủ vàng. Đáng nói, Marques cũng phát hiện ra “chiêu trò” của công ty này, đó là chỉ giao chiếc máy xịn đến các YouTuber công nghệ, hoặc các phóng viên, blogger chuyên về lĩnh vực này để tạo tiếng vang. Người dùng không nên hy vọng vào smartphone màn hình gập trị giá 400USD, bởi thực tế sẽ chẳng bao giờ nhận được chiếc điện thoại nào. Trước đó, smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng này Escobar Fold cũng bị “bóc mẽ” là có kiểu dáng giống hệt với Royole Flexpai của hãng công nghệ Trung Quốc Royole (ra mắt vào tháng 1/2018). Đến nay, một số người đặt mua Escobar Fold 1 thừa nhận vẫn chưa nhận được chiếc điện thoại nào dù đã thanh toán. Sự thật về điện thoại màn hình gập Escobar Fold 2. Nguồn: Youtube Marques Brownlee