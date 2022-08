Lần đầu tiên trong lịch sử, Google Search bị “sập” toàn cầu!

Khoảng 8h30 sáng nay (ngày 9/8), dịch vụ Google Search bị "sập" trên toàn cầu. Việc truy cập các công cụ tìm kiếm của Google, bao gồm cả tìm kiếm hình ảnh, đều không thực hiện được. Trong khi đó, việc truy cập các dịch vụ khác như Google Maps hay Translate vẫn diễn ra bình thường, mặc dù tốc độ chậm hơn so với thông thường. Trên lý thuyết, lỗi "502" như thông báo mà người viết gặp phải là một mã trạng thái liên quan "http". Khi sử dụng Internet, người dùng sẽ được báo lỗi này nếu gateway hoặc proxy nhận được phản hồi không hợp lệ (invalid response) từ máy chủ gốc. Do đó, người dùng không thể truy cập được vào thông tin, nội dung của website cần tới. Người dùng ở các thành phố lớn trên thế giới như New York, San Francisco (Mỹ),... cũng gửi đi các báo cáo tương tự là không thể truy cập Google. Đây cũng là lần đầu tiên Google Search gặp vấn đề. Google Seach bắt đầu hoạt động từ ngày 15 tháng 9 năm 1997 và trong suốt 24 năm qua nó chưa hề gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, vào tháng 3/2022, dịch vụ Google Maps của Google cũng bị ngừng hoạt động trên toàn cầu. Đặc biệt, vào tháng 11/2021, hàng trăm trang mạng trên thế giới không thể truy cập do sự cố với Google Cloud. Đến 9h15 sáng cùng ngày, các báo cáo liên quan tới lỗi truy cập Google từ các nơi trên thế giới, đã giảm. Tại Việt Nam, người viết cũng đã truy cập được Google.com bình thường. Google được biết đến là một tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực công nghệ chủ yếu trên Internet, có trụ sở chính đặt tại Mỹ. Hiện nay, Google hoạt động dưới quyền hạn của tập đoàn Alphabet. Google tồn tại trên Internet dưới địa chỉ Google.com. Google hoạt động khi có người dùng nhập từ khóa truy vấn vào Google sẽ liệt kê tất cả các nguồn có liên quan đến truy vấn của người dùng. Về mặt kỹ thuật, Google sẽ thu thập dữ liệu (Crawl) trên các website để thu thập dữ liệu từ chúng. Sau đó lập chỉ mục dữ liệu (Index) các trang web vào cơ sở dữ liệu. Cuối cùng truy xuất các trang web phù hợp nhất với truy vấn tìm kiếm của người dùng. Ngoài khả năng tìm kiếm, Google còn được biết đến với những tính năng vượt trội khác. Chẳng hạn như Google Keep (Ghi nhớ và nhắc việc), Google Translate (Phiên dịch), Google Drive (Lưu trữ file), Google Docs (Tạo và chỉnh sửa bảng tính, tài liệu, bài thuyết trình),… Mời các bạn xem video: Google tôn vinh bánh mỳ Việt Nam. Nguồn: VTV

