Giật mình lý do khiến khủng long T-Rex có cánh tay siêu nhỏ

Khủng long T-Rex là một trong những sinh vật được biết đến nhiều nhất từ thời tiền sử, với chiều dài trung bình khoảng 12 mét và trọng lượng lên tới hơn 8 tấn. Tuy nhiên, mặc dù nó có thể giết chết các con mồi lớn như Triceratops chỉ bằng một cú đớp mạnh, nhưng cánh tay của T-Rex lại rất nhỏ so với kích thước toàn thân của nó. Mới đây, các nhà khoa học đã có phát hiện mới có thể giúp giải thích vì sao khủng long T-Rex có cánh tay rất nhỏ. Đó là hóa thạch của một loài khủng long mới, một loài có kích thước nhỏ nhưng điều đặc biệt là nó cũng có đôi tay bị teo giống như T-Rex. Các nhà khoa học gọi nó là Gualicho shinyae, một loài khủng long ăn thịt cỡ vừa có chiều cao khoảng 1,8 m. Điều kỳ lạ là T-Rex và Gualicho shinyae không có vẻ là có mối liên quan với nhau, thậm chí chúng còn thuộc 2 nhánh khủng long hoàn toàn khác nhau. Sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học đã có câu trả lời. Chính là hai chi trước bị teo nhỏ có thể là đặc điểm đã từng có ở nhiều loài khủng long ăn thịt, không chỉ đối với T-Rex. Nó được gọi là "hội tụ tiến hóa", nghĩa là các sinh vật không liên quan đến nhau nhưng lại phát triển những đặc tính tương tự. Trước đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra nhiều giải thích cho việc tại sao T-Rex lại có cánh tay nhỏ như vậy. Một trong số đó là việc giữ thăng bằng của chúng. Với cơ thể to lớn như vậy, việc giữ thăng bằng là điều rất quan trọng. Cánh tay của T-Rex không đủ lớn để chúng có thể sử dụng như một cánh tay của động vật khác nhưng nó lại đủ mạnh để giúp chúng giữ thăng bằng. Một giải thích khác cho việc cánh tay của T-Rex nhỏ là do chúng không cần bộ phận này để săn mồi. T-Rex có chiếc răng rất sắc bén và cơ hàm cực mạnh để giết mồi và nhai nát thịt. Vì vậy, cánh tay không còn cần thiết cho T-Rex để săn mồi hay để tự bảo vệ mình. Một giải thích khác được đưa ra là do sự tiến hóa. Theo các nhà khoa học, cánh tay của T-Rex đã dần dần giảm kích thước trong quá trình tiến hóa để tạo ra một hình dạng cơ thể phù hợp hơn cho hoạt động săn mồi. Kích thước của cánh tay giảm đi để giúp tạo ra không gian lớn hơn cho các cơ quan khác trong cơ thể của T-Rex, nhưng vẫn đủ để chúng có thể giữ thăng bằng. Tuy nhiên, việc T-Rex có cánh tay nhỏ vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng khoa học. Một số nhà khoa học cho rằng, T-Rex có thể sử dụng cánh tay để giúp chúng leo lên các đồi cao hơn hay để tạo ra âm thanh để thu hút đối tác. >>>Xem thêm video: Phát hiện hóa thạch “quái điểu” 152 triệu tuổi còn nguyên vẹn. Nguồn: Kienthucnet.

