Giật mình loài giun y hệt “sinh vật ngoài hành tinh” tại Nam Cực

Tại vùng biển Nam Cực, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài côn trùng cực lạ, có ngoại hình ghê rợn, chẳng khác nào sinh vật ngoài hành tinh. Chúng được gọi là sâu biển khổng lồ và có tên khoa học là Eulagisca gigantea. Eulagisca gigantea là một con sâu giun nhiều tơ thuộc gia đình Polynoidae có chiều dài trung bình khoảng 12cm. Eulagisca gigantea có thân hình dẹt và trên lưng có tới 15 cặp vảy. Những chiếc chân của nó thoạt nhìn như những cọng lông mềm nhưng thực sự chúng có tác dụng rất lớn, giúp loài sâu này tự do bơi lội trong biển, bò trên đáy biển hoặc tự vệ quyết liệt. Nếu chạm vào những chân này, rất dễ bị trúng độc. Miệng của loài sâu này chỉ rộng khoảng 2cm nhưng những chiếc răng nanh sắc như dao cạo và cấu tạo quặp vào có thể giúp chúng tóm gọn con mồi chẳng mấy khó khăn. Đồng thời, loài sâu biển khổng lồ này cũng có khả năng mở rộng hàm, cổ họng khi ăn, giúp chúng nuốt được những con mồi lớn. Cấu tạo răng cũng cho thấy rằng, rất có thể loài sâu biển này nhai xác của các sinh vật biển khác, hoặc chúng có thói quen ăn xác thối. Tuy vậy, đến tận ngày nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm hiểu được chính xác cách thức săn mồi của chúng. Nguyên do là bởi chúng sống ở vùng nước rất sâu ở Nam Cực, rất khó tiếp cận và tìm hiểu. Vì Eulagisca gigantea sinh sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt nên đặc biệt phàm ăn, chúng ăn tất cả các loại thức ăn, bao gồm cả mảnh vụn xác thừa. Sinh vật này thường sống đơn độc, ngoại trừ trong quá trình sinh sản. Con cái thu hút con đực bằng cách tiết ra một loại pheromone cho con đực biết rằng chúng đã sẵn sàng sinh sản. Sau khi thả vào nước, trứng của con cái được thụ tinh bởi con đực. Trứng được thụ tinh thường trôi nổi tự do trong nước như sinh vật phù du. Những quả trứng này phát triển thành ấu trùng. Sau giai đoạn ấu trùng, cơ thể chúng sẽ dài ra bằng kích thước trưởng thành.

