Giật mình loài cá biết kêu như lợn, người Việt nuôi kiếm bạc tỷ

Cá heo là một loài cá nước ngọt, tên khoa học là Botia modesta Bleeker, phân bố khá phổ biến trong các lưu vực của vùng hạ nguồn sông MêKông như: Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Vài năm gần đây, cá heo nước ngọt mới bắt đầu được nuôi thử nghiệm ở nước ta nhưng đã nhanh chóng thu được thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cá heo nước ngọt thường xuất hiện nhiều vào mùa nước nổi (khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch) ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài việc nuôi lấy thịt, loài cá này còn có thể nuôi làm cảnh. Cá heo nước ngọt có thân hơi xanh bóng, dài khoảng 10cm, đầu có hai ngạnh véo cong rất nhọn, đuôi màu cam. Khi bắt lên khỏi mặt nước, cá heo nước ngọt kêu nghe éc éc giống như tiếng heo nên người ta gọi là cá heo. Cá heo nước ngọt cái to bằng hai, ba ngón tay, thịt thơm ngon, trong khi cá heo đực mình nhỏ, dài, da có sọc, thịt không ngon bằng. Cá heo có chất lượng thịt thơm, ngon, béo ngậy nên được người dân trong vùng ưa thích với các món ăn rất đặc trưng của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long như món cá kho tiêu ăn với cơm cháy, cá nướng muối ớt… Khi vào mùa nước nổi, người dân thường đánh bắt cá heo nước ngọt bằng cách đặt dớn, đặt lợp, giăng lưới... Cá heo nước ngọt thường trú ẩn trong các hốc đá, trụ cầu và kiếm ăn vào ban đêm. Thức ăn ưa thích của chúng là các loại giáp xác, côn trùng và ốc. Theo nhiều người nuôi cho biết, hiện nay, nguồn con giống chủ yếu được đánh bắt ngoài tự nhiên vào những tháng đầu mùa nước nổi. Ngoài ra, cũng có con giống được nhập về từ Campuchia. Ngày nay do sự khan hiếm của cá heo tự nhiên nên cá heo nước ngọt đã trở thành đặc sản. Giá bán của cá heo tự nhiên dao động 110.000 - 150.000 đồng một kg, còn cá heo nuôi 300.000 - 350.000 đồng một kg. Thời gian nuôi cá heo khoảng 7-8 tháng mới cho thu hoạch. Cá này thường nuôi ở trong lồng bè, kỹ thuật nuôi không khó nhưng muốn đạt năng suất cao phải nắm vững kỹ thuật cũng như tập quán sinh sống của cá. So với các loại cá nước ngọt, cá heo đuôi đỏ cho hiệu quả kinh tế khá cao. Để cá heo phát triển tốt, lồng bè phải được đặt những nơi nước sạch và có dòng chảy mạnh. Thức ăn chủ yếu cho cá heo là cá xay nhuyễn hoặc thức ăn viên có kích thước nhỏ.

