Những quái ngư có vẻ ngoài ám ảnh, nhìn một lần nhớ cả đời

Cá mập ma Australia hay còn gọi là cá mập voi có lẽ là một trong những quái ngư có khuôn mặt gây ám ảnh nhất hành tinh với phần nhô ra giống như chiếc vòi ở mũi. Trông mặt thì đáng sợ nhưng loài này chỉ dài 1,2 mét và có thể dễ dàng nhận biết do sinh trưởng rất chậm. Cá mập Wobbegong Nhật Bản sở hữu cái miệng siêu to khổng lồ như muốn nuốt trọn cả thế giới với những cái râu ngoe nguẩy kinh dị. Loài cá mập này sống chủ yếu ở quần đảo Philippines, có tài ngụy trang cực đỉnh và là một thợ săn mồi xuất sắc. Thế nhưng cái miệng của cá mập Wobbegong chưa là gì so với cá mập miệng to hiếm gặp này. Được phát hiện năm 1976, loài này sống ở những vùng biển sâu trên thế giới và có chiếc miệng khổng lồ chứa 50 hàm răng nhỏ sắc nhọn. Quả không sai khi nói rằng cá mập yêu tinh là loài cá quái dị nhất quả đất khiến bạn nhìn một lần là nhớ cả đời. Loài này cực hiếm, sống ở độ sâu hơn 100m dưới mặt biển, sở hữu chiếc miệng nhô dài khác lạ với phần hàm chìa ra ngoài để ngoạm mồi. Cá mập cáo sở hữu cái đuôi dài nhất trong thế giới cá mập, đây cũng là lợi thế khiến chúng bơi cực nhanh. Chỉ riêng chiếc đuôi của nó đã nặng hơn 300kg, chiếm 33% trọng lượng cơ thể. Được đặt tên là cá mập xù xì bởi loài quái ngư này có bề ngoài khá đáng sợ với những chiếc vây lớn khác thường trên cơ thể nhỏ bé. Sống ở gần đáy biển dưới những tầng nước sâu, cá mập xù xì rất khó phát hiện. Cá mập Cookie Cutter còn có tên là cá mập xì gà, sống ở những vùng nước ấm trên thế giới. Một con cá trưởng thành nặng khoảng 4,5kg và dài 0,6 mét, tuy không to lớn nhưng ngoại hình của loài cá mập này khiến bạn khiếp sợ khi bắt gặp. Tên gọi của nó đến từ những dấu vết giống như đóng bằng khuôn bánh quy mà nó để lại trên con mồi lớn. Bởi lẽ cá mập xì gà có hàm răng trông cũng thật khác thường. Tập trung ở vùng ven biển Nam Phi, cá mập Pyjama là loài hoạt động về đêm, di chuyển chậm và có 7 vạch sẫm trên cơ thể màu xám giống như trang phuc pyjama nhiều người thường mặc. Chúng đẻ bọc trứng mỗi năm một lần và trứng nở trong vòng 5 - 6 tháng sau. Cá mập thằn lằn sống ở những vùng biển sâu, đôi mắt trợn trừng đáng sợ, hàm bạnh với hàng nghìn chiếc răng nhọn và thân hình thuôn dài như rắn. Thời tiền sử, cách đây khoảng 250 triệu năm từng xuất hiện một loài cá mập có bộ răng giống như một cái máy cưa với hình xoắn ốc, giúp chúng săn mồi hiệu quả hơn bao giờ hết. Clip độc ghi lại cảnh cá mập cắn đứt cáp quang. Nguồn: Youtube

