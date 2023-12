Giật mình bằng chứng người ngoài hành tinh trang bị vũ khí trên sao Hỏa?

Bức ảnh này được chụp bởi tàu thăm dò Opportunity Rover của NASA, và với những người theo dõi các hiện tượng UFO, đây được xem là một bằng chứng tiếp theo trong loạt các phát hiện đáng chú ý trên sao Hỏa. Bức ảnh chụp lại một khẩu súng ngắn này làm tăng sự tin tưởng trong cộng đồng săn UFO rằng, người ngoài hành tinh có thể tồn tại và được trang bị vũ khí trên sao Hỏa. Các nhà lí thuyết âm mưu coi đây là "phát hiện đáng kinh ngạc" và một bước đột phá trong chuỗi bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên sao Hỏa. Bức ảnh này cùng với những phát hiện khác như cấu trúc mái vòm kỳ lạ trước đó đang làm tăng sự quan tâm đối với khả năng sống sót và hoạt động của người ngoài hành tinh trên sao Hỏa. Trước đó, các thiết bị thăm dò trên sao Hỏa từng ghi lại hình ảnh kỳ lạ khiến người xem sửng sốt. Bức ảnh tảng đá kỳ lạ có hình "xương đùi người" do xe tự hành thám hiểm Sao Hỏa Curiosity gửi về Trái Đất năm 2014. Các nhà khoa học giải thích rằng, hình dạng bất thường của tảng đá nhiều khả năng là sản phẩm của sự xói mòn gây ra bởi gió và nước. Hình ảnh trên được chụp bởi Tàu vũ trụ Mars Reconnaissance Orbiter của NASA vào cuối năm 2014. Nó là một hòn đảo rộng 2 km có hình chiếc bánh quế kỳ lạ trên sao Hỏa. Hòn đảo có thể hình thành do dòng nham thạch phun trào từ dưới bề mặt và đông cứng lại. Tàu thăm dò sao Hỏa của NASA mang tên Spirit chụp lại hình ảnh trên vào năm 2007. Trông nó giống như bóng người đang đi bộ. Nhiều người cho rằng, tảng đá có hình một phụ nữ do người ngoài hành tinh tạo ra. Hiệp hội Hành tinh (Planetary Society) giải thích đây thực chất chỉ là ảo ảnh quang học, một ví dụ tuyệt vời của pareidolia (trí não con người có xu hướng gán những hình mẫu quen thuộc với hình dạng hoặc âm thanh ngẫu nhiên). Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.

Bức ảnh này được chụp bởi tàu thăm dò Opportunity Rover của NASA, và với những người theo dõi các hiện tượng UFO, đây được xem là một bằng chứng tiếp theo trong loạt các phát hiện đáng chú ý trên sao Hỏa. Bức ảnh chụp lại một khẩu súng ngắn này làm tăng sự tin tưởng trong cộng đồng săn UFO rằng, người ngoài hành tinh có thể tồn tại và được trang bị vũ khí trên sao Hỏa. Các nhà lí thuyết âm mưu coi đây là "phát hiện đáng kinh ngạc" và một bước đột phá trong chuỗi bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên sao Hỏa. Bức ảnh này cùng với những phát hiện khác như cấu trúc mái vòm kỳ lạ trước đó đang làm tăng sự quan tâm đối với khả năng sống sót và hoạt động của người ngoài hành tinh trên sao Hỏa . Trước đó, các thiết bị thăm dò trên sao Hỏa từng ghi lại hình ảnh kỳ lạ khiến người xem sửng sốt. Bức ảnh tảng đá kỳ lạ có hình "xương đùi người" do xe tự hành thám hiểm Sao Hỏa Curiosity gửi về Trái Đất năm 2014. Các nhà khoa học giải thích rằng, hình dạng bất thường của tảng đá nhiều khả năng là sản phẩm của sự xói mòn gây ra bởi gió và nước. Hình ảnh trên được chụp bởi Tàu vũ trụ Mars Reconnaissance Orbiter của NASA vào cuối năm 2014. Nó là một hòn đảo rộng 2 km có hình chiếc bánh quế kỳ lạ trên sao Hỏa. Hòn đảo có thể hình thành do dòng nham thạch phun trào từ dưới bề mặt và đông cứng lại. Tàu thăm dò sao Hỏa của NASA mang tên Spirit chụp lại hình ảnh trên vào năm 2007. Trông nó giống như bóng người đang đi bộ. Nhiều người cho rằng, tảng đá có hình một phụ nữ do người ngoài hành tinh tạo ra. Hiệp hội Hành tinh (Planetary Society) giải thích đây thực chất chỉ là ảo ảnh quang học, một ví dụ tuyệt vời của pareidolia (trí não con người có xu hướng gán những hình mẫu quen thuộc với hình dạng hoặc âm thanh ngẫu nhiên). Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ về nơi ở của người ngoài hành tinh khiến thế giới kinh ngạc.