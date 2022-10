Giật mình 12 sinh vật kỳ quái ẩn mình dưới đáy biển sâu

1. Bạch tuộc thủy tinh: Giống như những sinh vật thủy tinh khác, chẳng hạn như ếch thủy tinh và sứa lược, bạch tuộc thủy tinh gần như hoàn toàn trong suốt, chỉ có đôi mắt, dây thần kinh thị giác và ống tiêu hóa là hiện rõ. 2. Game of Thrones Brittle Star được đặt tên vì những chiếc gai sắc nhọn của nó khiến nhà khoa học Tom O'Hara nhớ đến vương miện của Game of Thrones. 3. Cá voi biến đổi hình dạng: Loài cá này thuộc bộ Cetomimiformes, là 1 trong tổng số 18 lần hiếm hoi các nhà khoa học của Viện nghiên cứu bắt gặp loài này trong suốt 34 năm thám hiểm dưới đáy biển sâu. 4. Cá Nhện Grideye có những mảng lớn màu xanh lục trên đầu thay vì mắt - có thể để phát hiện các sinh vật phát quang sinh học khác. 5. Chú bọt biển tinh nghịch ngoài đời thực: Hình ảnh bọt biển màu vàng hình vuông và ngôi sao biển màu hồng năm cánh được chụp lại ở độ sâu 1.885m, trong chuyến thám hiểm ngoài khơi bờ biển New England, Mỹ. 6. Bạch tuộc Dumbo: Là một trong những sinh vật kỳ quái bậc nhất được tìm thấy dưới đáy biển sâu, bạch tuộc Dumbo đáng yêu vỗ vây giống như tai voi hư cấu để nổi trên mặt nước. 7. Mực ngoài hành tinh: Đây là loài mực vây lớn quý hiếm (thuộc chi Mangapinna) với những chiếc vây khổng lồ, óng ánh và những chiếc xúc tu có phần uốn cong như khuỷu tay. Cho đến nay, chỉ có chưa đến 20 trường hợp nhìn thấy loài mực này được xác nhận kể từ khi nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1998. 8. Lươn Mù không có vảy và chỉ có bộ xương bị vôi hóa một phần. 9. Sứa ma khổng lồ: Mặc dù hiếm khi được phát hiện, nhưng loài sứa này đã được tìm thấy ở đáy sâu của mọi đại dương trên thế giới, ngoại trừ Bắc Băng Dương. 10. Cá "ngoài hành tinh" kỳ dị: Điểm khác biệt đáng chú ý của con cá kỳ lạ và hiếm thấy này là có hai vết lõm nhỏ ở vị trí thường là nơi có 2 con mắt của những loài cá khác. Đôi mắt thật của cá mắt thùng là hai hình cầu màu xanh phát sáng ở phía trên đỉnh đầu. Với đôi mắt ở vị trí đặc biệt, sinh vật biển sâu kỳ dị này có thể quan sát vùng nước phía trên để tìm thức ăn. 11. Cá viperfish phát sáng để dụ thức ăn vào miệng. 12. Sứa đỏ như máu: Loài sứa mới được xác định thuộc chi Poralia - bao gồm những con sứa có đầu hình chuông, có tới 30 xúc tu và là một trong những loài sinh vật kỳ quái mong manh nhất. >>>Xem thêm video: Những Sinh Vật Bạch Tạng Đẹp Nhất Thế Giới.

1. Bạch tuộc thủy tinh: Giống như những sinh vật thủy tinh khác, chẳng hạn như ếch thủy tinh và sứa lược, bạch tuộc thủy tinh gần như hoàn toàn trong suốt, chỉ có đôi mắt, dây thần kinh thị giác và ống tiêu hóa là hiện rõ. 2. Game of Thrones Brittle Star được đặt tên vì những chiếc gai sắc nhọn của nó khiến nhà khoa học Tom O'Hara nhớ đến vương miện của Game of Thrones. 3. Cá voi biến đổi hình dạng: Loài cá này thuộc bộ Cetomimiformes, là 1 trong tổng số 18 lần hiếm hoi các nhà khoa học của Viện nghiên cứu bắt gặp loài này trong suốt 34 năm thám hiểm dưới đáy biển sâu. 4. Cá Nhện Grideye có những mảng lớn màu xanh lục trên đầu thay vì mắt - có thể để phát hiện các sinh vật phát quang sinh học khác. 5. Chú bọt biển tinh nghịch ngoài đời thực: Hình ảnh bọt biển màu vàng hình vuông và ngôi sao biển màu hồng năm cánh được chụp lại ở độ sâu 1.885m, trong chuyến thám hiểm ngoài khơi bờ biển New England, Mỹ. 6. Bạch tuộc Dumbo: Là một trong những sinh vật kỳ quái bậc nhất được tìm thấy dưới đáy biển sâu, bạch tuộc Dumbo đáng yêu vỗ vây giống như tai voi hư cấu để nổi trên mặt nước. 7. Mực ngoài hành tinh: Đây là loài mực vây lớn quý hiếm (thuộc chi Mangapinna) với những chiếc vây khổng lồ, óng ánh và những chiếc xúc tu có phần uốn cong như khuỷu tay. Cho đến nay, chỉ có chưa đến 20 trường hợp nhìn thấy loài mực này được xác nhận kể từ khi nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1998. 8. Lươn Mù không có vảy và chỉ có bộ xương bị vôi hóa một phần. 9. Sứa ma khổng lồ: Mặc dù hiếm khi được phát hiện, nhưng loài sứa này đã được tìm thấy ở đáy sâu của mọi đại dương trên thế giới, ngoại trừ Bắc Băng Dương. 10. Cá "ngoài hành tinh" kỳ dị: Điểm khác biệt đáng chú ý của con cá kỳ lạ và hiếm thấy này là có hai vết lõm nhỏ ở vị trí thường là nơi có 2 con mắt của những loài cá khác. Đôi mắt thật của cá mắt thùng là hai hình cầu màu xanh phát sáng ở phía trên đỉnh đầu. Với đôi mắt ở vị trí đặc biệt, sinh vật biển sâu kỳ dị này có thể quan sát vùng nước phía trên để tìm thức ăn. 11. Cá viperfish phát sáng để dụ thức ăn vào miệng. 12. Sứa đỏ như máu: Loài sứa mới được xác định thuộc chi Poralia - bao gồm những con sứa có đầu hình chuông, có tới 30 xúc tu và là một trong những loài sinh vật kỳ quái mong manh nhất. >>>Xem thêm video: Những Sinh Vật Bạch Tạng Đẹp Nhất Thế Giới.