Hoảng hồn sinh vật kỳ lạ nằm chình ình trên biển, môi giống hệt người

Người đàn ông Úc tên Drew Lambert đang chạy bộ trên bãi biển Bondi ở Sydney, Australia thì vô tình bắt gặp xác một sinh vật lạ trông giống người ngoài hành tinh bị mắc kẹt trong đám rêu. Theo lời Lambert, ngoại hình của sinh vật này rất khó giải thích, nó có phần môi khá giống người, da giống cá mập, phần dưới thuôn nhọn giống như một cái đuôi và dài khoảng nửa mét. "Tôi đã sống ở Bondi 20 năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào có ngoại hình kỳ lạ đến vậy”, Lambered cho biết. Anh Lambert sau đó đã đăng ảnh và video về con vật lên một nhóm Facebook ở địa phương với hy vọng tìm ra câu trả lời. Dưới bài đăng, nhiều người đã đưa ra giả thuyết về sinh vật này. Có người cho rằng đó là động vật ngoài hành tinh. Có người cho rằng lớp da xám và trơn đó là của cá mập, nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ vì nó không có vây lưng ở đầu như cá mập. Laetitia Hannan - một giám sát viên tại Thủy cung Sea Life Sydney, sau đó đã xác nhận rằng sinh vật lạ là một con Coffin ray hay còn có tên cá đuối Úc hoặc cá tê Úc. Bề ngoài phình to là kết quả của quá trình phân hủy khiến thi thể chứa đầy khí. Coffin ray thuộc chi Hypnos và họ Hypnidae. Đây là một loài vật đặc hữu chỉ có ở Úc, thường phổ biến ở vùng nước ven bờ nông. Loài cá này thường đạt kích thước khoảng 40cm. Vây ngực to lớn và đuôi cực ngắn, cùng với vây lưng và vây đuôi nhỏ đều tập trung về phía sau, khiến cá Coffin ray có hình dạng giống quả lê đặc biệt. Cá Coffin ray sống về đêm thường lui tới các môi trường sống đầy cát hoặc bùn, nơi chúng có thể tự chôn mình vào ban ngày. Nó có thể tạo ra một cú sốc điện mạnh tới 200 vôn để tấn công và phòng thủ. Coffin ray là loài động vật ăn thịt phàm ăn, chủ yếu ăn các loài cá có xương sống ở đáy, chúng sẽ bắt những con cá đến gần mình thậm chí ngay cả khi vượt quá kích thước của chính nó. Con vật có ngoại hình giống ngoài hành tinh được tìm thấy ở trên có lẽ đã ăn phải thứ gí đó có kích thước to hơn nhiều so với bản thân. Chính điều này đã góp phần làm tăng kích thước con vật. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã liệt kê loài này vào danh sách ít được quan tâm nhất, vì quần thể của chúng dường như không bị đe dọa bởi hoạt động của con người. Mời các bạn xem video; Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

