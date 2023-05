Giật mình 10 loài dị thú nhìn mặt một lần nhớ mãi đến già

Kiến mông to là một trong số những loài côn trùng sở hữu vẻ ngoài vô cùng ấn tượng với vòng 3 "siêu to khổng lồ". Loài kiến này thường được tìm thấy ở Venezuela và Paraguay. Trông thì kỳ quặc là thế nhưng kiến mông to lại là đặc sản của Colombia và có hương vị cực ngon. Chúng được chế biến thành những món như nướng hoặc làm topping pizza, phần được các thực khách yêu thích nhất là mông kiến. Có nguồn gốc từ Đông Nam Á, cua ma cà rồng là một trong số những loài dị thú mà chỉ nhìn một lần sẽ nhớ cả đời. Sở dĩ có cái tên như vậy vì chúng sở hữu đôi mắt vàng rực, thường sống và săn mồi về đêm. Con chuột có cái mũi dài kỳ dị như Pinnochio này có tên chuột chù voi, loài vật có nguồn gốc từ châu Phi. Đặc điểm của chuột chù mũi dài là cực kỳ nhút nhát, khó phát hiện vì luôn biết ngụy trang và chạy cực nhanh. Điều đặc biệt là, loài dị thú này lại không có họ hàng gì với loài chuột. Chúng thậm chí còn có chu kỳ kinh nguyệt giống hệt con người. Một con hồng hoàng mũ cát nặng trung bình 3kg, nhưng trong đó cái mỏ lớn của chúng đã chiếm tới 11% trọng lượng cơ thể. Loài chim có vẻ ngoài đặc biệt này phổ biến ở Malaysia, Thái Lan, Myanmar,... Khỉ Uakari mặt đỏ dễ được nhận diện bởi khuôn mặt lúc nào cũng đỏ tía như người say rượu. Chúng sở hữu bộ lông dài màu vàng nổi bật, cái đuôi nhỏ và hiện đang là loài động vật nằm trong Sách Đỏ cần được bảo tồn. Sở hữu khuôn mặt của chuột nhưng đôi chân dài như kangaroo, đó chính là đặc điểm nhận dạng của chuột nhảy. Loài chuột nhỏ bé này có đôi chân sau lớn và dài hơn khoảng 4 lần so với chân trước, di chuyển bằng cách nhảy liên tục. Những hình ảnh dơi to như người xuất hiện trên mạng xã hội từng gây xôn xao dư luận, khiến không ít người kinh hãi. Thực chất loài dơi "siêu to" này được gọi là cáo bay, nặng khoảng 1,4kg, và trông đáng sợ là vậy nhưng chúng hoàn toàn vô hại với sở thích "chén" trái cây hoặc côn trùng. Là một trong những loài sói cao nhất thế giới, sói bờm sống chủ yếu ở vùng đồng cỏ Nam Mỹ và hiện vẫn chưa được xác định "danh tính" là chó hay sói. Hiện trên thế giới còn khoảng 17.000 cá thể động vật này và chúng đang được liệt kể trong Sách Đỏ thế giới. Linh dương Dik Dik chỉ cao 30-40cm nhưng lại sở hữu khuôn mặt "hotgirl" trong số các loài linh dương. Âm thanh của loài được mệnh danh là độc nhất vô nhị, dùng để cảnh báo đồng loại khi có nguy hiểm rình rập. Ngựa vàng Akhal-Teke được biết đến là một trong những loài dị thú đẹp nhất hành tinh khi sở hữu bộ lông như dát vàng, óng mượt đẹp tuyệt trần cùng trí thông minh vượt trội. Tuy nhiên loài này đang thuộc dạng cực quý hiếm khi trên thế giới chỉ còn tồn tại khoảng 6.600 cá thể.

